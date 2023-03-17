Avrupa futbolunun iki büyük devi, yaz transfer döneminde orta saha oyuncularını değiştirebilir.

Şampiyonlar Ligi’ne beklenenden çok daha erken veda etse de La Liga’da zirvede yer alan Barcelona’da gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı.

İspanyol basınından Sport’ta yer alan habere göre Katalan ekibi, Inter ile masaya oturdu ve iki takım olası bir Marcelo Brozovic-Franck Kessie takasını değerlendirmeye aldı.

Dinamo Zagreb’den Inter’e transfer olduğu günden bu yana Serie Anın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen Brozovic şu ana dek Inter formasıyla 300’den fazla maça çıkarken, bu karşılaşmalara 30 gol ve 37 asist sığdırdı.

Kessie Milan'da oynamıştı

Kessie ise büyük beklentilerle transfer olmasına rağmen Pedri, Gavi, Frenkie de Jong ve Busquets’in gerisinde kaldı.

Henrikh Mkhitaryan’ın yaşının ilerlemesi nedeniyle orta saha hattını güçlendirmek isteyen Inter’in bu takasa nasıl yaklaşacağı şimdilik merak konusu olurken, Kessie’nin uzun bir süre Milan’da oynaması nedeniyle eski takımının ezeli rakibi Inter’e transfer olmayı kabul edip etmeyeceği de cevabını bekleyen sorular arasında yer alıyor.