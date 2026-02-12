Barcelona için PSG'den intikam alma fırsatı doğdu

Geçtiğimiz ay Paris Saint-Germain, Barcelona’nın genç orta saha oyuncusu Dro Fernandez’i dört yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattığını açıklamıştı. 18 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz teknik direktör Hansi Flick tarafından A takıma yükseltilmişti. Ancak yeterli süre alamadığını gerekçe göstererek kış transfer döneminin başında ayrılık talebinde bulundu.

Barcelona, Dro’nun sözleşmesindeki yalnızca 6 milyon euro’luk serbest kalma maddesi nedeniyle bu ayrılığa engel olamadı. Bu durum, kulüp içinde ciddi rahatsızlık yaratırken, Hansi Flick ve sportif direktör Deco kamuoyu önünde hayal kırıklıklarını dile getirmişti.

Ancak Katalan ekibi şimdi Fransız devine karşı bir hamle yapma fırsatı yakalayabilir. Sport’un haberine göre Barcelona, PSG forması giyen 17 yaşındaki savunmacı Emmanuel Mbemba ile ilgileniyor.

Sol bek ve stoper pozisyonlarında görev yapabilen Mbemba’nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. PSG’nin genç oyuncuyla yeni kontrat imzalamak için girişimlerde bulunduğu ancak şu ana kadar anlaşma sağlanamadığı belirtiliyor.

Bayern de takipte

Barcelona son aylarda Barca Atletic kadrosunu güçlendirmeye yönelik adımlar atmıştı. Kış transfer döneminde Hamza Abdelkarim ve Juwensley Onstein gibi genç isimleri kadrosuna katan Katalan kulübünün, Mbemba için de resmi adım atmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Mbemba transferinde Barcelona yalnız değil. Bayern Münih'in de genç savunmacıyla ilgilendiği ve oyuncuyu gelecekte A takım seviyesinde değerlendirebilecek bir potansiyel olarak gördüğü aktarılıyor. Alman devinin önümüzdeki haftalarda resmi girişimde bulunabileceği kaydedildi.

Öte yandan Barcelona ile PSG arasında Dro transferi nedeniyle doğrudan bir kriz yaşanmadığı, ancak Katalan kulübünün Mbemba için atacağı adımın rekabeti artırabileceği belirtiliyor.