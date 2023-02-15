Son dönemde doludizgin ilerleyen Katalan ekibi yeni bir soruşturmayla karşı karşıya kaldı.

La Liga'da efsane ismi Xavi yönetiminde fırtına gibi esen ve son şampiyon Real Madrid'in önünde liderlik koltuğunda oturan Barcelona, İspanya'da oldukça ilginç bir soruşturmayla karşı karşıya kaldı.

Katalan radyosu Cadena SER'de yer alan habere kulüp 1994'ten 2018'e kadar İspanya Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı olan Jose Maria Enriquez Negreir'e ait bir şirkete ödeme yaptı.

Habere göre Negreir'in şirketi DASNIL 95 SL'ye 2016 ile 2018 arasındaki üç sezonluk dönemde toplam 1.4 milyon euro ödeyen Barcelona bu ödemeler nedeniyle zor bir durumda kaldı.

Eğitim hizmeti savunması

Negreir soruşturmayı yürüten müfettişlere yaptığı açıklamada ödemelerin hakemlerin Barcelona'yı desteklemeleri için değil, Barcelona forması giyen oyuncuların hakemlere nasıl davranmaları gerektiğini gösteren bir dizi eğitim için verildiğini öne sürdü.

Barcelona ise yaptığı resmi açıklamada Negreir'in açıklamasını destekledi ve bu uygulamanın İspanya'da oldukça yaygın olduğuna dikkat çekti.

Haberin Barcelona'nın ligde zirvede yer aldığı bir dönemde servis edilmesine dikkat çekilirken, söz konusu haberden ötürü yasal işlemlerin kısa sürede başlatılacağı ifade edildi.