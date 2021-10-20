Barcelona Haaland'ın alternatifini buldu

Gelecek yaz kadrosunu dünyaca ünlü bir santrforla güçlendirmek isteyen Barcelona, Erling Haaland'ın alternatifini belirledi.

Lionel Messi'nin PSG'ye transfer olmasının ardından hücum hattında gol yükünü sırtlayacak bir oyuncunun eksikliğini hisseden Barcelona'da bu eksikliği gidermek için yapılan çalışmalar devam ediyor. İspanyol basınında yer alan iddiaya göre Erling Haaland ile ilgilenen Katalan ekibi, Norveçli yıldızın alternatifini de belirledi.

AS'ın iddiasına göre göre Haaland'ın muhtemel yüksek maaş beklentisi karşısında zorlanması beklenen Barcelona, yıldız oyuncunun alternatifi olarak Real Sociedad forması giyen Alexander Isak'ı düşünüyor. Manchester United ve Manchester City'nin de ilgilendiği 22 yaşındaki İsveçli bu sezon altı La Liga maçında gol atamamıştı.

Dortmund'da tutunamadı

Geride bıraktığımız sezonda 44 kez giydiği Sociedad formasıyla 17 kez gol sevinci yaşayan Isak, tıpkı Haaland gibi henüz çok genç yaşta Borussia Dortmund'a transfer olmuş ancak Haaland'dan farklı olarak, Alman ekibinde kadroda yer almakta zorlanmıştı. Hollanda ekibi Williem 2'ye kiralanan Isak sonrasında Sociedad'a satılmıştı.

Kulübüyle kontratı 2026'ya dek süren Isak'ın 90 milyon euro'luk serbest kalma bedeli Real Sociedad'ın elini kolunu bağlarken, Real Madrid'in büyük olasılıkla Kylian Mbappe'yi kadrosuna katacağı önümüzdeki yaz, Barcelona yönetiminin golcü transferi konusunda atacağı adımlar da şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

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