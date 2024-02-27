Barcelona attığı 14 golle gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alan genç oyuncunun transferini sonlandırmaya hazırlanıyor.

Son dönemde yaptığı genç oyuncu transferleriyle dikkat çeken Barcelona La Liga’da Pau Cubarsi, Lamine Yamal, Vitor Roque, Gavi ve Pedri gibi gençlere süre vermeye devam ederken, geleceğini şekillendirmeye devam ediyor. Katalan ekibi son olarak bonservisi Girona’da bulunan ancak Barcelona altyapısında kiralık olarak oynayan Pau Victor’un bonservisini almaya hazırlanıyor.

22 yaşındaki santrfor ihtiyaç halinde kanatlarda ve sahte dokuz pozisyonunda görev yaparken, bu sezon Barça Atletic takımı için RFEF 1. Ligi’nde 22 maçta 14 gol ve dört asistle oynadı.

Sol kanada kayabilir

Gol krallığı yarışında 15 golü bulunan De Miguel’in hemen gerisinde bulunan Victor, Mundo Deportivo’da yer alan habere göre 3 milyon euro karşılığında bonservisiyle birlikte kalıcı bir imza atacak.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi tarafından yedi kez A takıma davet edilen Victor, Katalan ekibinde kalıcı olabilmek için Vitor Roque ve Marc Guiu gibi isimlerle rekabet edecek. Futbol otoriteleri tarafından santrfor pozisyonunda tutunması zor görünen Victor, Barcelona’nın net bir sol kanat oyuncusunun bulunmamasından ötürü, rotasyona sol kanat olarak dahil olabilir.