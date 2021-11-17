Barcelona'nın genç yıldızı Pedri'nin 'Iniesta' isteğine babasından onay çıkmadı

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın genç umudu Pedri kendine idol olarak Andres Iniesta'yı alıyor ancak bu yoldaki bazı talepleri babası tarafından kabul görmüyor.

Las Palmas altyapısında yetişen Pedri, Barcelona'ya transfer olmasının ardından kısa sürede kulübün ve milli takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.

Henüz 18 yaşındaki İspanyol oyuncu, 2020/21 sezonunun başından Ağustos ayına kadar 74 karşılaşmada görev alarak Avrupa liglerinde en çok maça çıkan futbolcu oldu.

Pedri'nin bu başarısının sırrı elbette sürpriz değil. Her genç oyuncu gibi onun da kendine örnek aldığı bazı efsaneler var. Bu isimlerden biri yıllarca Barcelona orta sahasının dinamiği olan Andres Iniesta.

Pedri'nin babası, Iniesta isteğini neden kabul etmedi?

Henüz 18 yaşındaki Pedri'nin 17 Kasım 2019'da çekilen bazı görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Genç oyuncu görüntülerde Andres Iniesta'yı her anlamda idolleştirdiğini ve onun gibi görünmek istediğini anlatıyor.

que es esto porfavor jkdldldkskskdlsjsj pic.twitter.com/izcI4Zqro9 — jud (@fcbpedri) November 16, 2021

Yani Pedri, Iniesta'yı oyun stilinin ve aklının yanı sıra dış görünümüyle de taklit etmek istiyordu. Hatta saç kesimiyle bile.

SEFutbol'un haberine göre; Pedri berberinden saçlarını 'tıpkı Andres Iniesta' gibi şekillendirmesini istedi.

Ancak bu talebi Iniesta neredeyse tamamen kel olduğu için babasından onay görmedi.

Pedri berberinden "tıpkı Iniesta gibi" bir saç kesimi istedi



Babası kabul etmedi. Çünkü Iniesta neredeyse keldi 🤭



[SEFUTBOL] pic.twitter.com/GOKL6zzDrz — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) November 17, 2021

Zamanla performansını üst seviyelere taşıyan Pedri'nin Iniesta hakkında söylediği sözler geleceğin habercisi gibi.

Pedri'nin performansı nasıl?

Barcelona geçtiğimiz günlerde Pedri Gonzales'in sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

Las Palmas'tan Katalan devine 20 milyon euro karşılığında imza atan oyuncunun serbest kalma ücreti ise 1 milyar euro olarak belirlendi.

2021/22 sezonunda Barcelona ve İspanya Millî Takımı ile 74 maça çıkan Pedri, Avrupa'daki diğer tüm oyunculardan daha fazla forma giyen isim oldu.

2020/21 sezonunda Barça ile 53 maça çıktı ve Katalan devi ile İspanya Kral Kupası'nı kazandı.

Avrupa Şampiyonası'nda İspanya forması ile son 16 turunda Hırvatistan'a karşı mücadele veren Pedri, turnuvada 17 yıllık bir rekoru tarihe gömdü.

Barcelonalı futbolcu, Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihinde bir eleme maçında 11’de başlayan en genç futbolcu oldu. 18 yaş 215 günlük olan Pedri, 29 gün farkla rekorun yeni sahibi oldu.

Eski rekor Wayne Rooney’e aitti. İngiliz futbolcu, Portekiz’de düzenlenen EURO 2004’te Portekiz karşısında 11’de maça çıktığında 18 yaş 244 günlüktü.

Daha fazlası