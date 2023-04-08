Lionel Messi'yi geri döndürmek için uğraşan Barcelona, gözünü bir yandan da Fenerbahçe orta sahası Arda Güler'e dikti.

Fenerbahçe’de sergilediği performans ile hem Türkiye’de hem de Avrupa’da dikkatleri üzerine çeken Arda Güler için girişimler de başlamış durumda.

beIN SPORTS'un, Revelo’ya dayandırdığı habere göre Barcelona, 18 yaşındaki yıldızı renklerine bağlamak istiyor. Raporda, Barça Başkanı Joan Laporta'nın Arda transferi için oldukça istekli olduğu kaydediliyor.

Ancak Barcelona'nın, Finansal Fair Play kurallarına da dikkat etmesi gerekiyor. Haberde, genç yıldızın büyük bir potansiyel olduğu ve önümüzdeki yıllarda büyük bir yıldız olabileceğine de vurgu yapılıyor.

Öte yandan Fenerbahçe’nin Arda için 20 milyon Euro istediği iddialar arasında.

Arda Güler, Lionel Messi ile takım arkadaşı olabilir mi?

Laporta, Barcelona'nın ikonik süperstarı Lionel Messi'yi bu yaz takıma geri döndürmek için büyü bir çaba içerisinde.

Messi'nin, Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Katalan devi, Arjantinliyi ikna eder ve mali kriterlere takılmazsa eski yıldızını yuvasına döndürebilir.

Şayet Arda Güler transferi de gerçekleşirse bu ikili, Barça'da önümüzdeki yaz takım arkadaşı olabilir.