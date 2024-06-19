Barcelona, Fenerbahçe'nin bedelsiz transfer etmediği Mikayil Faye’yi Porto'ya satıyor

Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasını sürdüren Barcelona, genç stoperin satışına onay verdi.

Son yıllarda finansal olarak zor bir dönemden geçen Barcelona, La Liga’nın kendisi için belirlediği başa baş kuralına uyum sağlamak için önümüzdeki 11 gün içerisinde çeşitlik oyuncu satışları yapmak zorunda kalacak.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Katalan ekibi bu kurala uyması halinde herhangi bir mali kısıtlama olmaksızın istediği oyuncuyla sözleşme imzalayabilecek ve yeni teknik direktör Hansi Flick’e istediği takviyeleri sunabilecek.



Barcelona’nın bir dönem Fenerbahçe’nin de gündemine gelen genç oyuncu Mikayil Faye’yi 15 milyon euro karşılığında Porto’ya satması beklenirken, bu satış yeterli olmayacak.

Raphinha yol ayrımında

Şu anda Faye dışında ayrılması en muhtemel isim Suudi Arabistan’dan çok sayıda talibi bulunan Raphinha gibi görünürken, Ferran Torres, Andreas Christensen ve Jules Kounde de seçenekler arasında yer alıyor.

Porto’ya imza atması an meselesi olan 19 yaşındaki Senegalli stoper Faye Barcelona’ya geçtiğimiz yaz Hırvatistan’ın NK Kustosija Zagreb takımından 1,5 milyon euroluk bedelle transfer olmuştu.

Fenerbahçe’nin eski scoutu Serhat Pekmezci daha önce yaptığı açıklamada Faye’yi sarı-lacivertli takıma transfer etmeyi çok istediğini ancak Fenerbahçe’nin o dönemki altyapı antrenörlerine kabul ettiremediğini açıklamıştı.