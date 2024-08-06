Barcelona, RB Leipzig'den Dani Olmo'yu 62 milyon euro karşılığında transfer etmek üzere. İspanyol oyuncu, altı yıllık bir sözleşme imzalayacak.

Barcelona Sportif Direktörü Deco, Dani Olmo transferi için RB Leipzig ile görüşmek üzere Pazartesi gecesi Almanya'ya uçtu. Fabrizio Romano'ya göre, Katalan devi, Olmo'nun transferi için 55 milyon euro ve 7 milyon euro ek ödeme olmak üzere toplam 62 milyon euro ödeyecek. Orta saha oyuncusu, 2030 yılına kadar geçerli olacak altı yıllık bir sözleşme imzalayacak.

Transferin tamamlanmak üzere olmasıyla birlikte, Olmo 10 yıl aradan sonra Camp Nou'ya geri dönecek. 26 yaşındaki oyuncu, 2014 yılında La Masia'dan ayrılmış ancak kulübün A takımında oynama fırsatı bulamamıştı. Olmo Barcelona sonrasında ilk olarak Dinamo Zagreb'e, ardından 2020 yılında RB Leipzig'e transfer olmuştu.

Sakatlık engeli

Olmo, 2023/24 sezonunda birçok sakatlık yaşamasına rağmen, katıldığı 25 maçta 13 gol katkısı sağladı. Euro 2024'te ise Fransa'ya karşı yarı final de dahil olmak üzere art arda üç eleme maçında gol attı ve İspanya'nın Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasında önemli bir rol oynadı.

Olmo, formaliteleri hızla tamamlayarak Hansi Flick'in kadrosuna katılmayı ve 17 Ağustos'ta Valencia'ya karşı oynanacak sezon açılış maçında ilk resmi maçına çıkmayı umuyor.