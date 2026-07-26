Barcelona, Ferran Torres'i kadrosunda tutmaya kararlı ve oyuncunun sözleşme yenileme görüşmelerine önümüzdeki eylül ayında başlamayı planlıyor. Katalan kulübü, oyuncunun bu yaz ayrılma ihtimaline dair henüz resmi hiçbir bilgi almış değil.

26 yaşındaki Ferran Torres, İspanya Milli Takımı ile gösterdiği başarılı performans ve Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından, teknik direktör Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain'in büyük beğenisini topluyor. Torres, finalde Arjantin'e karşı (1-0) galibiyet golünü kaydetmişti. Bu bilgiler Katalan "Mundo Deportivo" gazetesine dayanıyor.

Buna rağmen, Barcelona'ya oyuncudan veya temsilcilerinden ya da mevcut Avrupa şampiyonundan olası bir transfere ilişkin resmi hiçbir işaret ulaşmadı.

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İspanya'ya ikinci dünya şampiyonluğunu kazandıran golün sahibi hâlâ tatilde ve 3 haftalık izin süresini tamamladıktan sonra Barcelona'nın antrenman tesisine 10 Ağustos'tan önce dönmesi beklenmiyor.

Barcelona, kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferran'ın mevcut yaz transfer döneminde ayrılmayı düşünmesi halinde, bu tutumunu bizzat açıklaması ve konuyu görüşmek üzere kulüp yönetimine gitmesi gerektiği görüşünde.

Buna karşılık Katalan kulübü, Ferran'a takımın önemli bir unsuru olarak güvenmeye devam ediyor ve sözleşmesini uzatmak istiyor. Oyuncunun Ocak 2022'deki transferinin dayandığı anlaşma gereği Barcelona'nın Manchester City'ye ödemesi gereken 8 milyon euroluk bir bedel bulunmasına rağmen bu isteğini sürdürüyor.

Barcelona yönetimi, mali fair play kurallarıyla ilgili nedenlerden dolayı, yaz transfer döneminin kapanmasının ardından önümüzdeki eylül ayında sözleşme yenileme dosyasını açmayı planlıyor.

Ferran Torres, Barcelona ile çıktığı 207 maçta 65 gol kaydetti. Takım formasıyla en iyi sezonunu geçen yıl yaşadı; 49 maçta 21 gol atarak, 45 maçta 19 gol kaydettiği önceki sezonun rakamlarını geride bıraktı.