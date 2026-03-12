Barcelona'dan Haaland operasyonu

FC Barcelona’da yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde transfer gündemi hareketlenirken, kulüp tarihinin en büyük transfer hamlelerinden biri konuşulmaya başlandı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre başkan adaylarından Victor Font, Manchester City ile Erling Haaland transferi konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

Norveçli golcü, 2022 yılında Manchester City’ye transfer olduğundan bu yana tüm kulvarlarda 186 maçta 153 gol atarak Avrupa futbolunun en etkili santrforlarından biri haline geldi. Pep Guardiola yönetimindeki İngiliz ekibinin en önemli oyuncularından biri olan Haaland, geçtiğimiz yıl sözleşmesini 2034 yılına kadar uzatmıştı.

Haberlere göre Font’un ekibinde yer alan Carles Planchart ve Xavier Aguilar, Madrid’deki Four Seasons Oteli’nde Manchester City CEO’su Ferran Soriano ve sportif direktör Hugo Viana ile bir araya geldi.

Tarafların görüşmesinde Haaland için olası bir transfer formülü ve Barcelona’ya “öncelikli satın alma opsiyonu” tanıyacak bir anlaşma ihtimali ele alındı. Bu planın hayata geçmesi ise Font’un pazar günü yapılacak başkanlık seçimini kazanmasına bağlı.

Finansal zorluklar sürüyor

Barcelona’nın son yıllarda yaşadığı finansal sorunlar, böyle büyük bir transferin gerçekleşmesini zorlaştırabilecek en önemli faktör olarak görülüyor. Kulüp maaş bütçesi ve finansal denge nedeniyle geçmişte birçok önemli transfer fırsatını kaçırmıştı.

Buna rağmen Font’un rakibi olan mevcut yönetim cephesinden de iddialı açıklamalar geldi. Yönetim kurulunda yer alan Joan Soler, kulübün büyük yıldız transferleri için finansal açıdan hazır olduğunu savundu.

Soler, İspanyol radyosu Cadena SER’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Evet, Julian Alvarez veya Erling Haaland gibi oyuncuları transfer edebiliriz. Bu tür transferler beş yıl içinde kendini amorti eder ve Barcelona’nın finansal yapısı buna hazır.”

Lewandowski’nin geleceği belirleyici olabilir

Barcelona’nın yeni bir santrfor transfer edip etmeyeceği büyük ölçüde Robert Lewandowski’nin geleceğine bağlı olacak. 37 yaşındaki Polonyalı golcünün sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Kulüp başkanı Joan Laporta ise deneyimli forvetin takımda kalmasını istediğini belirterek bir yıllık yeni sözleşme teklif edilebileceğini söyledi.

Barcelona’nın mali durumunu güçlendirmesi ise sahadaki sonuçlara da bağlı. Katalan kulübü hem La Liga şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi başarısıyla gelirlerini artırmayı hedefliyor.