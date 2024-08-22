İlkay Gündoğan Barcelona'daki bir yıllık macerasının ardından Manchester City'ye geri dönmeye hazırlanıyor.

Manchester City forması giydiği dönemde adını kulüp efsaneleri arasına yazdıran 33 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu, Barcelona'da geçirdiği bir yılın ardından yeniden Premier Lig'e dönecek. İlkay, City ile bir yıllık bir sözleşme imzalayacak ve bu sözleşmede bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunacak.

Geçtiğimiz günlerde Manchester'da Pep Guardiola'ya ait Tast Catala restoranında gerçekleşen 50 dakikalık bir toplantıda, Guardiola ve City'nin CEO'su Ferran Soriano ile bir araya gelen İlkay, eski kulübüne geri dönüşünü görüştü. Bu toplantının ardından, City'nin efsane oyuncusu için heyecan verici bir geri dönüş yolu açılmış oldu.

İlkay, geçen yıl Barcelona'ya transfer olmuş ve İspanyol ekibiyle 51 maçta forma giymişti. Ancak, Barcelona'nın finansal zorluklar yaşaması nedeniyle, oyuncunun ayrılması olası hale geldi ve bu durum, City'nin onunla yeniden anlaşma yapmasına olanak tanıdı.

Guardiola'nın ilk transferi olmuştu

Pep Guardiola'nın City'deki ilk transferi olan İlkay, Manchester City'deki ilk döneminde 304 maça çıkarak, 60 gol ve 38 asistlik bir performans sergilemişti. City ile birlikte Şampiyonlar Ligi, beş Premier Lig, iki FA Cup ve dört Lig Kupası zaferi yaşamıştı. Ayrıca, 2022-23 sezonunda City'nin tarihi üçleme başarısında takım kaptanı olarak büyük bir rol oynamıştı.

İlkay'ın bu geri dönüşü, City'nin yaz transfer dönemindeki ikinci hamlesi olacak. İlk olarak, Savinho'yu Troyes'tan kadrosuna katan Manchester City, orta sahadaki derinliğini arttırmak için eski yıldızını geri getiriyor.

İlkay'ın eşi Sara Arfaoui, 2022 yılında Manchester'daki yemek kültüründen şikayetçi olmuştu, ancak daha sonra şehri ve oradaki yaşamı özlediğini ifade etmişti. Şimdi, hem İlkay hem de ailesi için Manchester City'e dönüş yeni bir başlangıç olacak.