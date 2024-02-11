Barcelona’da Xavi’den boşalacak teknik direktörlük koltuğuna oturmak isteyen Hansi Flick yardımcısını Süper Lig’den seçmek üzere

Yeni sezonda Barcelona’yı çalıştırması beklenen Hansi Flick, geçen sezon Türkiye’de görev yapan bir ismi yardımcı antrenörü yapmak istiyor.

Xavi’nin sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağını açıklamasıyla birlikte teknik direktör arayışları hız kazanan Barcelona’nın son olarak Almanya Milli Takımı’nı çalıştıran Alman teknik direktör Hansi Flick ile anlaşabileceği öne sürüldü. Flick’e yakın kişiler de deneyimli çalıştırıcının Katalan ekibinde görev yapmaya sıcak baktığını belirtti.

Ünlü gazeteci Alfredo Martinez’in aktardığı bilgiye göre Barcelona’yı çalıştırmak için oldukça istekli olan Flick şimdiden İspanyolca kursuna başladı ve Barcelona’da kendisine yardımcılık yapması için hem İspanyolca hem de Almanca bilen yardımcılar için araşışlarına hız verdi. İddialara göre Flick’in Barcelona’daki ekibi için öne çıkan iki isimse şimdiden netleşti.

Erol Bulut'un yardımcısıyla çalışacak

Martinez’in haberine göre şu anda Nürnberg’i çalıştıran Cristian Fiel’in Flick’in Barcelona’da göreve başlaması halinde deneyimli çalıştırıcının yardımcılarından biri olmasına kesin gözüyle bakılırken, 47 yaşındaki Oscar Corrochano’nun da deneyimli teknik direktörün ekibine katılacak ikinci kişi olduğu öne sürüldü.

2022-2023 sezonunda Gaziantep FK’de Erol Bulut’un yardımcılığını yapan Corrochano, son olarak Sandhausen’de yardımcı antrenörlük yapmıştı.