Barcelona’da Xavi’den boşalacak teknik direktörlük koltuğu için Roberto De Zerbi, Rafael Marquez ve Julen Lopetegui isimleri öne çıktı

Xavi ile yollarını sezon sonunda ayıracak olan Katalan ekibi yeni teknik direktör arayışlarına hız verdi.

La Liga’da gelen 5-3’lük Villarreal mağlubiyeti sonrasında yeni sezon için teknik direktör değişikliğine gitme kararı alan Barcelona’da Xavi’den boşalacak koltuğun bir numaralı adayı belli oldu. İngiliz basınından The Sun’da yer alan haberde Katalan ekibinin en güçlü adayının Premier Lig takımlarından Brighton’u çalıştıran Roberto De Zerbi olduğu belirtildi.

The Sun’un çeşitli bahis sitesinin oranlarına göre derlediği habere göre kulübün B takımının şu anki teknik direktörü olan eski Barcelona defans oyuncusu Rafa Marquez ve bir dönem Real Madrid’i de çalıştıran Julen Lopetegui Barcelona teknik direktörlüğü için De Zerbi’nin ardından şansı yüksek olarak nitelendirilen diğer adaylar olarak öne çıktı.

En güçlü üç aday belli oldu

Barcelona şu anda La Liga'da lider Real Madrid'in 10 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. De Zerbi oyun tarzı açısından oldukça modern bir teknik direktör olarak biliniyor ve topa sahip olma konusundaki tutkusunun Barcelona taraftarlarını tatmin edeceği tahmin ediliyor.

Barcelona’nın eski teknik direktörü Pep Guardiola tarafından son yılların en büyük etkiye sahip teknik direktörlerinden biri olarak nitelendirilen De Zerbi, daha önce Sassuolo ve Shakhtar Donetsk’te de görev yapmıştı.