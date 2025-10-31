Barcelona'da deprem: Lamine Yamal tedavisi olmayan bir hastalığa yakalandı!

Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal’ın, tedavisi olmayan kronik bir kasık rahatsızlığından muzdarip olduğu ortaya çıktı. 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon bir süredir kasık ağrılarıyla mücadele ediyor ve bu durum onun sahadaki performansını doğrudan etkiliyor.

İspanyol basınından Sport’un haberine göre, Yamal’ın pubalgia olarak bilinen bir rahatsızlığa yakalandığı doğrulandı. Bu hastalık, kasların kasık bölgesinde birleştiği noktada kronik ağrıya neden oluyor ve genellikle cerrahi müdahale dışında kesin bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Barcelona sağlık ekibi, Yamal’ın durumunun kronik hale gelmesinden endişe ediyor.

Messi de aynı rahatsızlığı yaşamıştı

Barcelona efsanesi Lionel Messi, geçmişte aynı hastalıkla mücadele etmişti. 2019’da verdiği bir röportajda Arjantinli yıldız, “Pubalgia karmaşık bir durum. Uzun süredir bu rahatsızlıktan muzdariptim, az antrenman yapabiliyordum ve tüm maçlarda oynayamıyordum” demişti.

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İspanya Milli Takımı’nı, Yamal’ın sakatlığına rağmen oynamaya zorladığı gerekçesiyle eleştirdi. Flick, “Lamine ağrılarla milli takıma gitti, antrenman yapmadı, ağrı kesiciyle sahaya çıktı. Her maçta farkla öndelerdi ama o yine de 70 dakikanın üzerinde oynadı. Bu, oyunculara iyi bakmak değildir” ifadelerini kullandı.

Yamal, bu sezon sakatlığına rağmen Barcelona formasıyla altı lig maçında görev aldı, iki gol atıp beş asist yaptı. Henüz 15 yaşındayken Barcelona’da A takıma yükselen genç yıldız, iki La Liga şampiyonluğu kazandı ve geçen yıl İspanya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası zaferi yaşadı.

Barcelona cephesinde en büyük endişe, Yamal’ın ağrılarının sezon boyunca devam etmesi ve kasık bölgesindeki rahatsızlığın kariyerini uzun vadede etkileme ihtimali. Ancak genç yıldızın tedaviye olumlu yanıt vermesi durumunda, önümüzdeki haftalarda sahalara dönmesi bekleniyor.