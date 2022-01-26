Barcelona, Chelsea'nin yıldızı Azpilicueta'yı bedelsiz transfer etmeye yakın

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Barcelona sezon sonunda sözleşmesi biten Cesar Azpilicueta ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

32 yaşındaki Azpilicueta, 2012'de transfer olduğu Chelsea'de uzun yıllardır kadronun vazgeçilmez isimlerinden biri.

Ancak Azpilicueta'nın yeni sözleşme görüşmelerinde kulübüyle yaşadığı anlaşmazlık, Barcelona'ya transfer için önemli bir kapı açtı.

Listenin tepesinde

Savunma hattını kaliteli isimlerle takviye etmek isteyen Barcelona'da listenin ilk sırasında Azpilicueta yer alıyor.

Teknik direktör Xavi'nin, Haziran ayında serbest kalacak olan Azpilicueta'nın transferini sonuçlandırmak için büyük çaba harcadığı öğrenildi.

Başarılı savunmacıyı 2022/23 sezonunda da kadrosunda tutmak isteyen Chelsea, oyuncuyla yeni sözleşme için masaya oturmuştu.

Fakat şu ana kadar iki taraf ortak bir anlaşma zemini bulabilmiş değil. Üstelik Ocak ayının başından bu yana yeni bir görüşme gerçekleşmedi.

Chelsea, Azpilicueta'ya ilerleyen yaşından dolayı bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık bir sözleşme önerdi. Barcelona'nın ise daha uzun bir kontrat vermeye sıcak baktığı biliniyor.

Takımın gediklisi

2012 yazında Marsilya'dan transfer edilen Azpilicueta, kısa süre içinde Stamford Bridge'in vazgeçilmezlerinden biri olmayı başardı ve dokuz buçuk yılda Chelsea formasıyla 400'ün üzerinde maça çıktı.

Bu süre boyunca birçok başarıya katkıda bulunan Azpilicueta, iki Premier Lig şampiyonluğuna geçen sezon bir de Şampiyonlar Ligi kupası ekledi.

Azpilicueta'nın ayrılması halinde Chelsea kadrosunda ciddi dönüşüm görebiliriz. Londra ekibi, sezon sonunda kontratları sona erecek olan Andreas Christensen ve Antonio Rüdiger'le de henüz yeni anlaşma imzalamadı.

Daha fazla okuma