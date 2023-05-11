Barcelona'ya İspanyol vergi makamları tarafından oyuncu ödemelerinde "usulsüzlükler" nedeniyle 15,7 milyon Euro para cezası verildiği bildirildi.

Barcelona'ya 15.7 milyon euro ceza

Arda Turan ve Song'a yapılan ödemelerde usulsüzlük yapıldı

Katalan devi bir darbe daha yemiş oldu

NE OLDU? Marca'da yer alan habere göre İspanyol vergi makamları, Alex Song (3,5 milyon euro) ve Arda Turan'ın (1,3 milyon euro) transferlerindeki usulsüzlerden dolayı Barcelona'ya ağır bir ceza verdi.

BÜYÜK RESİM: Bu güncel soruşturma 2019'da başladı ve 2015'e kadar uzanıyor. Hazine müfettişleri, uçak ve araba maliyetlerinin futbolcuların maaşlarının bir parçası olarak sayılamayacağını iddia ediyor ve bu nedenle bunları kural ihlali olarak tanımlıyor.

VE DAHA FAZLASI: Barcelona zaten mali bir krizden geçiyor ve kulüp efsanesi Lionel Messi'yi yeniden takıma kazandırmak için belirli kısıtlamalar yapmayı, yaz aylarında da oyuncu satışlarından 150 milyon euro toplamayı hedefliyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında verilen son ceza, Katalan devi için bir hayli kötü oldu.

ÜÇ FOTOĞRAF:

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SIRADA NE VAR? Barcelona, iddia edilen ödeme usulsüzlükleriyle ilgili henüz resmî bir açıklama yapmadı ve kulübün, karara itiraz edip etmeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz.