Barcelona bir kez bile milli olmayan kaleci için 30 milyon euro ödemeye hazır

Barcelona, Espanyol'un genç kalecisi Joan Garcia'yı transfer etmek için 30 milyon euro harcamaya hazır.

Barcelona'nın bu yaz güçlendirmek istediği birçok pozisyon bulunuyor ve bunlardan biri de kaleci mevkisi.

Marc-Andre Ter Stegen ve Wojciech Szczesny'nin 2025-26 sezonunda da ilk takım seçenekleri olmaya devam etmesi bekleniyor. Ancak sırasıyla 32 ve 35 yaşlarında oldukları göz önüne alındığında, kulüp geleceğe yatırım yapmak amacıyla yeni bir kaleci transfer etmek istiyor.

Barcelona, La Masia altyapısından yetişen Ander Astralaga ve Diego Kochen gibi isimlere büyük değer veriyor. Ancak yönetim, özellikle Ter Stegen'e ciddi anlamda rekabet oluşturabilecek daha tecrübeli bir kaleci arayışında. Son aylarda bu doğrultuda dikkatlerini Espanyol'un genç file bekçisi Joan Garcia'ya çevirdiler.

Garcia, bu sezon La Liga'nın en iyi kalecilerinden biri olarak öne çıktı ve performansı, Arsenal ve Real Madrid gibi Avrupa devlerinin de dikkatini çekti. Barcelona da genç kaleciyi kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer alıyor. Ancak Espanyol ile şehir içi rakip olmaları, transfer sürecini zorlaştırıyor.

Serbest kalma bedeli 30 milyon euro

Espanyol, diğer kulüplerle transfer görüşmelerine açık olsa da, Barcelona'nın doğrudan rakibi olmasından dolayı, Garcia'nın 30 milyon euro tutarındaki serbest kalma bedelinin ödenmesini talep etmeleri bekleniyor.

Relevo'nun haberine göre Barcelona, bu bedeli ödemekte sorun yaşamayacak ve doğrudan serbest kalma maddesini aktive ederek transferi bitirmeyi planlıyor.

Barcelona'nın planı, Joan Garcia'yı transfer ettikten sonra 2025-26 sezonunda üst düzey bir Avrupa kulübüne kiralık olarak göndermek. Ancak mevcut mali koşullar nedeniyle, şu anda öncelikli hedefler arasında olmayan bir oyuncuya bu bedeli ödeyebilecek durumda değiller.

Bu sebeple, Garcia'nın bu yaz Espanyol'dan ayrılması halinde kariyerine İspanya dışında devam etmesi daha olası görünüyor. Bu durum Barcelona için kötü bir haber anlamına geliyor çünkü kulüp, Joan Garcia'yı 2026 itibarıyla Ter Stegen ve Szczesny'nin ardından kaleyi devralacak ideal isim olarak değerlendiriyordu.