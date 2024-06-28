Xavi ile yaşadığı gerginliğin ardından Katalan taraftarların tepkisini çeken Joan Laporta'nın görevine devam etmek için çılgın bir planı var.

Barcelona başkanı Joan Laporta, kulübün başında bir dönem daha kalmayı umuyor ve bunu yapmak için Erling Haaland veya Manchester City'den üst düzey takım arkadaşlarından birini transfer etmek için harekete geçeceği öne sürüldü.

Laporta, daha önce 2003 ile 2010 yılları arasında Barcelona başkanlığı yapmış ve Mart 2021'de oyların %54'ünden biraz daha fazlasını alarak tekrar bu göreve dönmüştü. Seçim kampanyası sırasında Laporta, kulüp efsanesi Lionel Messi'yi tutmak için elinden gelen her şeyi yapma sözü vermişti, ancak Barcelona'nın mali durumu çok kötü olduğu için bunu başaramamıştı.

Laporta, 2026'ya kadar görevde kalacak. 61 yaşındaki başkan yeniden aday olmak istiyor, ancak kulübün bir başka ikonu olan teknik direktör Xavi'ye yönelik muamelesi nedeniyle eleştiri alıyor.

Eski orta saha oyuncusu, geçen sezonun sonunda Barcelona'dan ayrılmaya karar vermişti, ancak Laporta ve Barcelona yönetimi onu Nisan ayı sonunda kalmaya ikna etti.

Xavi ile yaşanan tuhaf olay

Ancak tuhaf bir şekilde, Blaugrana bir ay sonra Xavi'yi görevden almaya karar verdi. Laporta, Xavi'yi devam ettirmek için çok uğraşmasına rağmen, teknik direktörün yetenekleri konusunda hala endişeliydi. Laporta ayrıca, Xavi'nin Barcelona'nın transfer pazarında ezeli rakibi Real Madrid ile rekabet edememesi hakkındaki yorumlarından da rahatsız olmuştu.

Xavi ile yaşanan bu olay nedeniyle, Laporta bir sonraki seçim tamamlandığında Barcelona başkanlığından ayrılma riskiyle karşı karşıya. Nou Camp'tan acı bir şekilde ayrılmasını önlemek için, İspanya'dan gelen şaşırtıcı haberler, Laporta'nın 2025 veya 2026'da kulüpteki herkesin hoşuna gidecek büyük bir transfer planladığını belirtiyor.

Laporta, dünyanın en yetenekli oyuncularından bazılarına sahip olan Manchester City'ye göz dikmiş durumda. Avukat ve politikacı Laporta, Barcelona'nın hücumunu Erling Haaland veya Julian Alvarez'i transfer ederek güçlendirmek istiyor.

Her iki oyuncuyu transfer etmek de çok pahalı olacak, çünkü her ikisi de en üst düzeyde ölümcül golcüler. Ancak Laporta, Barcelona'nın mali durumunu şimdi organize etmeye başlarsa, City'nin isteklerine yaklaşmak için yeterli parayı toplayabilir.

Hedef Haaland ve Alvarez

Alvarez, bu yaz City'den ayrılabilir ancak, 2025 veya 2026 ise belirsiz. Arjantinli oyuncu, City'de Haaland varken 11'in vazgeçilmez oyuncusu olmanın zor olacağı için bu transferi istiyor.

Barcelona, Alvarez ile River Plate'te oynadığı dönemden bu yana ilgileniyor ancak Real Madrid ve Atletico Madrid de onunla ilgileniyor olabilir.

İnanılmaz bir şekilde, Barcelona, birkaç oyuncuyu satarak ve yeterli fonları toplayarak Haaland'ı alma şansına daha fazla sahip olabilir. Çünkü Norveçli, Pep Guardiola'nın 2025 yazında kulüpten ayrılmayı düşünmesi halinde City'den ayrılmayı düşünebilir.

Florentino Perez'in, Madrid başkanı olarak, Haaland'ı imzalamak ve onu dünya çapında bir forvet olan Kylian Mbappe ile birleştirmek istediği her geçen gün daha yüksek sesle konuşuluyor. Ancak Haaland ve Mbappe'nin aynı hücum hattında uyumlu olup olmayacağı konusunda endişeler var, çünkü her ikisi de ana oyuncu olmak istiyor.