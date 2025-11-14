Barcelona Başkanı Joan Laporta, Barcelona'nın Messi hakkındaki büyük planını doğruladı

Barcelona Başkanı Joan Laporta, kulübün yaşayan efsanesi Lionel Messi için resmi bir heykel hazırlıklarının başladığını doğruladı. Bu açıklama, Arjantinli yıldızın hafta başında Spotify Camp Nou’yu ziyaret etmesi ve gelecekte Barcelona’ya bir dönüş ihtimalinin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte geldi. Kariyerinin son yıllarına giren 38 yaşındaki Messi’nin, profesyonel futbolu bıraktıktan sonra Katalonya’ya geri dönme arzusunda olduğu bilinirken, Laporta’nın sözleri bu ihtimali daha da güçlendirdi.

Laporta, Sport’a aktarılan açıklamalarında Messi’nin Barcelona ile bağının kopmadığını ve kulübün kapılarının ona her zaman açık olacağını vurguladı. Barcelona Başkanı, “Messi’nin Barcelona ile bağlantılı olacağına eminim. Inter Miami’deki kariyerini tamamladıktan sonra ne yapacağını bilmiyorum, ama kapılarımızın ona sonuna kadar açık olduğunu biliyorum. Ona duyduğumuz saygı ve hayranlık sonsuz. Barcelona’dan dünyanın en güzel övgüsünü hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Messi’nin profesyonel kariyeri boyunca Barcelona’da bıraktığı etki, yalnızca kazandığı sayısız kupayla sınırlı değil. Arjantinli yıldız, kulübün modern çağdaki kimliğini şekillendiren en büyük figürlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Barcelona yönetimi, onun mirasını kalıcı bir eserle onurlandırmak istiyor.

Messi için heykel düşüncesi

Laporta, tıpkı Johan Cruyff ve Ladislao Kubala gibi tarihin en önemli isimlerine yapılmış heykellerin yanına Messi’nin de eklenmesi gerektiğini belirtti.

Başkan, bu planın yalnızca bir düşünce aşamasında olmadığını, somut hazırlıkların başladığını da ifade etti. “Yönetim kurulunda uzun süredir bunun üzerinde çalışıyoruz. Messi için daha fazlasını yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Spotify Camp Nou’da bir heykelinin olması adil olur. Leo hepimizi etkileyen, kulübün tarihini belirleyen oyunculardan biri” diyen Laporta, projenin aynı zamanda Messi’nin ailesinin onayına da bağlı olduğunu söyledi. Heykelin tasarım süreci tamamlandıktan sonra resmi onayların alınacağını belirten Laporta, Barcelona taraftarlarının bu onurlandırmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Messi’nin yakın gelecekte hem kulübün tarihindeki hem de Camp Nou’nun fiziksel dokusundaki yerinin daha da güçleneceği kesin görünüyor. Barcelona cephesindeki bu gelişmeler, Messi ve Katalan kulübü arasındaki duygusal bağın, kariyer sonrası dönemde farklı bir boyuta taşınacağını gösteriyor. Spotify Camp Nou’nun yeniden inşa edilme sürecinde böyle bir heykelin konumlandırılması, kulübün modern tarihini simgesel olarak tamamlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.