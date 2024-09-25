Barcelona, Barcelona, Ter Stegen'in sakatlığından sonra futbolu bırakan Szczesny ile temasa geçti

Barcelona Marc-Andre ter Stegen'in sakatlığının ardından, kaleci eksikliğini gidermek için Wojciech Szczesny ile temasa geçti.

Barcelona, Marc-Andre ter Stegen’in ciddi sakatlığı sonrası kaleci arayışına girdi ve eski Juventus kalecisi Wojciech Szczesny ile temas kurdu. Ter Stegen, Villarreal karşısında alınan galibiyet sırasında sağ dizindeki bir tendonu kopardı ve ameliyat olması gerektiği bildirildi. Bu sakatlığın sezonu kapatabileceği endişesiyle, Katalan ekibi hızlıca acil transfer görüşmeleri yapmaya başladı.

Ter Stegen’in sakatlığı sonrası Barcelona'nın elinde yalnızca Inaki Pena tecrübeli kaleci olarak kaldı. Yedeklerde ise henüz tecrübe kazanmamış Ander Astralaga ve Diego Kochen bulunuyor. Bu durum, Barcelona'yı olası bir kaleci transferi için harekete geçmeye zorladı. Eski Real Betis kalecisi ve yakın zamanda emekli olan Claudio Bravo, eski kulübüne yardımcı olma teklifinde bulundu. Ancak Katalan ekibinin radarına giren isimlerden biri de Wojciech Szczesny oldu.

Szczesny sıcak bakıyor

Polonya basınından Meczyki, Barcelona’nın Szczesny’nin temsilcileriyle temas kurduğunu ilk bildiren kaynak oldu. İlerleyen saatlerde birçok medya organı bu teması doğruladı. Ancak görüşmeler henüz erken aşamada olduğu için sonucun ne olacağı belirsizliğini koruyor. Szczesny'nin, Barcelona'ya katılmaya açık olduğu belirtiliyor.

34 yaşındaki Szczesny, yaz aylarında Juventus ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti ve beklenmedik bir şekilde emekliliğini açıkladı.

Polonyalı kaleci, oynamaya mental olarak hazır hissetmediğini dile getirmişti. Ancak geçen sezon Juventus’un bir numarası olan ve sadece üç Serie A maçını kaçıran Szczesny, hala üst düzey bir kulüpte forma giyebilecek seviyede olduğunu kanıtlamıştı.

Szczesny, Arsenal'in altyapısına 16 yaşında katılmış ve Arsene Wenger ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası 181 maçta forma giydiği kulüpten ayrılmıştı. İki sezon Roma'da kiralık oynadıktan sonra 2017’de Juventus’a transfer olmuştu.