Barcelona, Aston Villa'nın yıldızı için Manchester United'a 40 milyon euro ödeyecek

Aston Villa’daki performansıyla dikkat çeken Rashford, Barcelona’nın radarına girdi.

Barcelona’nın, Manchester United forması giyen Marcus Rashford’u transfer etmekte kararlı olduğu ve 34 milyon sterlin değerinde bir teklif hazırlığında olduğu bildirildi. İngiliz yıldız, sezon başında teknik direktör Ruben Amorim’i antrenmanlardaki düşük performansıyla etkilemeyi başaramamış ve bu durum onu kadro dışı bırakmıştı.

Ocak ayında Aston Villa’ya kiralanan Rashford, burada geçirdiği süreçte yeniden form yakaladı. 27 yaşındaki forvet, Villa formasıyla çıktığı 16 maçta üç gol ve altı asist kaydetti. Özellikle Paris Saint-Germain’e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesindeki performansı, onu tekrar Avrupa devlerinin gündemine taşıdı.

Barcelona devrede

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona, Rashford’un Villa ile olan belirsiz geleceğinden faydalanmak istiyor. Katalan devi, İngiliz yıldını kadrosuna katmak için yaklaşık 40 milyon euro yani 34 milyon sterlin civarında bir teklif hazırlıyor.

Unai Emery yönetimindeki Villa'nın Rashford'u kalıcı olarak transfer etme opsiyonu bulunuyor. Ancak bu opsiyon henüz kullanılmadı ve oyuncunun performansı göz önünde bulundurularak değerlendirme sürüyor.

Barcelona cephesi ise Rashford’un Hansi Flick’in sistemine mükemmel uyum sağlayacağına inanıyor. Oyuncunun çocukluk hayali olan Barcelona’da forma giyme arzusu da bu transferin önünü açabilecek önemli bir unsur.

Ancak bu transferin gerçekleşmesi için Manchester United’ın da onay vermesi gerekiyor. Rashford’un Villa’ya kalıcı olarak transfer olması ihtimali varken, Katalan kulübü bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyor.

United, Rashford’u takasta kullanabilir

İngiltere basınında yer alan bazı haberlerde, Manchester United’ın Rashford’u Aston Villa’dan bir başka oyuncu karşılığında takasta kullanabileceği belirtiliyor. Rashford’un bu sezonki performansı teknik direktör Amorim’i etkilemiş gibi görünmüyor. Portekizli teknik adamın, yaz transfer döneminde farklı hücum oyuncularını kadroya katmayı planladığı bildiriliyor.

Barcelona Rashford’u kadrosuna katarsa, onun sol kanatta görev alması muhtemel. Ancak burada Raphinha gibi etkili bir oyuncunun olması ve genç yıldız Lamine Yamal’ın gelişiminin engellenmemesi gerektiği düşünülüyor.

Rashford'un forvet hattında görev yapması durumunda ise Robert Lewandowski’nin arkasında yedek olarak kalması muhtemel. 36 yaşındaki Polonyalı yıldız her ne kadar düzenli forma giymeye devam etse de, Rashford gibi bir oyuncunun varlığı Barcelona’ya rotasyon açısından büyük katkı sağlayabilir.

İngiliz yıldızın Premier Lig’den ayrılıp La Liga’ya geçiş yapması, kariyerinde yeni bir sayfa açması anlamına gelebilir. Barcelona’nın ise hem ekonomik şartları hem de sportif hedefleri doğrultusunda bu transferi gerçekleştirmek için ciddi adımlar atacağı tahmin ediliyor.