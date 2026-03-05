Barcelona aradığı stoperi buldu

Barcelona, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için savunma hattına yeni bir takviye yapmayı planlıyor. Kulübün sportif direktörü Deco’nun stoper transferi için öncelikli hedefinin ise Nathan Ake olduğu bildirildi.

Katalan ekibi geçen yaz stoper sayısının fazla olduğunu düşünmesine rağmen sezon içindeki gelişmeler, kulübün bu bölgeyi yeniden güçlendirmesini gündeme getirdi. Özellikle Inigo Martinez’in ayrılık ihtimali ve savunmadaki rotasyon sorunları, Barcelona yönetimini yeni bir stoper arayışına itti.

Savunmada tablo değişti

Barcelona’da sezon başındaki savunma planları büyük ölçüde değişmiş durumda. Kulübün Danimarkalı savunmacısı Andreas Christensen son iki sezonda yalnızca 23 maçta forma giyebilmesine rağmen yeni sözleşme alabilir.

Öte yandan Uruguaylı stoper Ronald Araujo, yaşadığı mental sağlık süreci nedeniyle Kasım ayından bu yana sadece bir kez ilk 11’de sahaya çıktı. Bu durum, savunmada alternatiflerin azalmasına yol açtı.

Savunma hattındaki eksiklikler nedeniyle genç oyuncu Gerard Martin zaman zaman stoper pozisyonunda görev yapmak zorunda kaldı.

Deco’nun tercihi Ake

Katalan basınında yer alan haberlere göre Deco’nun yaz transfer dönemindeki en güçlü adayı Manchester City’nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake.

Manchester City forması giyen 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi gelecek yaz sona erecek. Bu durum, Barcelona’nın oyuncuyu daha düşük bir bonservis bedeliyle transfer edebilme ihtimalini artırıyor.

Barcelona’nın savunma için düşündüğü Josko Gvardiol ve Alessandro Bastoni gibi isimlerin ise mali açıdan kulübün bütçesini aşabileceği belirtiliyor.

Çok yönlülüğü avantaj

Nathan Ake’nin hem stoper hem de sol bek pozisyonunda oynayabilmesi, Barcelona yönetiminin oyuncuya olan ilgisini artıran faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Tecrübeli savunmacının üst düzey lig tecrübesi de transfer planlarında önemli bir rol oynuyor.

Barcelona’nın yaz transfer döneminde önceliklerinden biri santrfor transferi olurken, savunmaya yapılacak takviyenin kulübün bütçesine uygun bir seçenek olması bekleniyor. Bu nedenle Ake’nin transferi, Katalan kulübü için en gerçekçi alternatiflerden biri olarak görülüyor.