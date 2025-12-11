Barcelona aradığı golcüyü sonunda buldu!

Barcelona, gelecek vadeden Mısırlı forvet Hamza Abdelkarim’i kadrosuna katmak için görüşmelerde son aşamaya geldi. 17 yaşındaki oyuncunun, ilk etapta Barca Atletic kadrosuna dahil edilmesi planlanıyor. Katalan ekibinin bu transferde hızlanmasının en önemli nedeni, Oscar Gistau ve Victor Barbera’nın uzun süreli sakatlıkları nedeniyle yaşanan forvet krizinin devreye girmesi. Bu nedenle anlaşmanın Ocak ayında tamamlanması ihtimali giderek güçleniyor.

Barcelona’nın Abdelkarim’e olan ilgisi son haftalarda gündeme gelmiş ve oyuncu için Bayern Münih’in de devrede olduğu belirtilmişti. Ancak gelen son bilgilere göre Barcelona, Alman devini geride bırakmayı başardı. MD’nin haberine göre Abdelkarim ve Al Ahly Başkanı Mahmoud El Katib, yaz aylarında Barcelona tesislerini gezerek kulüple ilk teması kurmuştu.

Klasik bir 9 numara

Genç oyuncu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan ve savunmacıları zorlayabilen klasik bir dokuz numara olarak tanımlanıyor.

Bitiriciliği en güçlü yönü olarak gösterilen Abdelkarim, özellikle ceza sahasında etkili olmasıyla dikkat çekiyor. Barcelona’nın uzun yıllardır kendi akademisinden bir dokuz numara çıkarma konusunda zorlanması nedeniyle bu transferin daha da önem kazandığı belirtiliyor.

La Masia çıkışlı Marc Guiu, ilk takımda umut vaat eden performanslar sergilemiş olsa da, kulüp onu geçtiğimiz yaz 6 milyon euro karşılığında Chelsea’ye satmıştı. Ondan önce Munir El Haddadi ve daha eski dönemde Bojan Krkic de bu pozisyonda beklenen seviyeye ulaşamamıştı. Öte yandan Robert Lewandowski’nin sözleşmesinin sona yaklaşması ve yaşının ilerlemesi, kulübün geleceğe dönük bir dokuz numaraya ihtiyaç duymasını kaçınılmaz hale getiriyor. Abdelkarim’in transferi bu nedenle hem sportif hem stratejik açıdan büyük önem taşıyor.