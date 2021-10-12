Barcelona 160 milyona aldı, 30 milyona satamıyor!

Kadroda düşünülmeyen oyuncularla yolları ayırmayı planlayan Barcelona'da yönetimi yoğun bir mesai bekliyor.

Ekonomik açıdan tarihinin en zor dönemlerinden birini geçiren ve bu nedenle en büyük efsanesi Lionel Messi'yi de elinde tutamayan Barcelona'da gözler takımdan ayrılması istenen oyunculara çevrilirken, maaş bütçesini düşürme operasyonu da devam ediyor.

İspanyol basınına göre gidecekler listesinin ilk sırasında Philippe Coutinho yer alıyor.

Sport'un haberine göre geride bıraktığımız yaz aylarında aralarında Miralem Pjanic'in de olduğu 12 oyuncuyla yollarını ayıran Katalan ekibi, tarihinin en pahalı transferi için gelecek teklifleri bekliyor. Barcelona yönetimi Ocak ayındaki ara transfer döneminde Brezilyalı oyuncunun yanı sıra Fransız stoper Samuel Umtiti'yi de göndermeyi planlıyor.

Newcastle United bekleniyor

Neymar'ın takımdan ayrılmasının ardından Iniesta'nın yerine geçmesi için Liverpool'dan 120 milyon euro + 20'si ödenen 40 milyon euro'luk bonuslarla transfer olan Coutinho, beklenen katkıdan uzak bir görüntü çizmişti. İmza attıktan sonra geçen 3.5 sezonluk sürenin bir sezonunda Bayern Münih forması giyen Coutinho için Newcastle United'dan teklif bekleniyor.

Sergilediği kötü performans nedeniyle piyasa değeri 30 milyon euro'nun altına düşen Coutinho'nnnun yanı sıra Umtiti'den de kendisine kulüp bulmasını isteyen Barcelona yönetimi savunma oyuncusunu ülkesinde bir takıma kiralamayı düşünüyor.

Barcelona'nın önümüzdeki günlerde her iki oyuncu için de kulüp arayışına girmesi bekleniyor.

Daha fazla okuma