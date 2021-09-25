Balotelli'nin Sergen Yalçın tepkisine taraftar da dahil oldu

Adana Demirspor taraftarı, Mario Balotelli'nin Beşiktaş'a karşı yaptığı gol sevincini hafızalara kazıdı.

Mario Balotelli, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı hedef alırken Adana Demirspor taraftarları da tartışmaya dahil oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında evinde Akdeniz ekibini ağırlayan Beşiktaş, 3-0 önde olduğu karşılaşmadan 3-3 berabere ayrıldı.

Adana ekibinin iki golünü Mario Balotelli kaydederken İtalyan futbolcunun hedefinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın vardı.

Adana Demirspor taraftarları ne yaptı?

Adana Demirspor taraftarları, Beşiktaş maçında gol sevincini 'beynini' göstererek kutlayan Mario Balotelli'ye sahip çıktı.

Akdeniz ekibi, Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlarken mavi-beyazlılar'ın tribünlerinde Mario Balotelli'nin 'göndermeli' gol sevincinin fotoğrafı vardı.

Adana Demirspor taraftarlarından Mario Balotelli pankartı 🧠 pic.twitter.com/bcY9ijbjuS — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) September 25, 2021

Sergen Yalçın ile Mario Balotelli arasında ne yaşandı?

Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından Mario Balotelli ile Beşiktaş yedek kulübesi arasında yaşanan sözlü diyalog ve gerginlik dikkat çekmişti.

Yaşanan gerginliğin ardında ise Sergen Yalçın'ın Balotelli'ye karşı bir zamanlar söylediği "beyni yok" sözleri yatıyordu.

Beşiktaş Teknik Direktörü'nün kendisi için kullandığı bu sözleri kabullenmeyen Balotelli attığı 2 golün ardından 'beynini' göstererek gol sevinci yaptı.

Adana Demirspor'u ne bekliyor?

Bu sezon lige 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikle lige başlayan Adana Demirspor, 1 Ekim'de bir başka Akdeniz temsilcisi Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Maviler, milli aranın ardından 16 Ekim'de Yeni Malatyaspor'a misafir gidecek.

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