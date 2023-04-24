Adana Demirspor formasıyla geçtiğimiz sezon Süper Lig’de boy gösteren dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli, kariyerine ilişkin dikkat çeken dönüm noktalarını paylaştı.

İtalya’da yayımlanan bir podcast programına konuşan Balotelli, Manchester City’den ayrılmaya karar verdiğinde Juventus’a çok yakın olduğunu ancak son anda Milan forması giydiğini açıkladı.

“Inter’de oynadığım dönemde Inter’i çok seviyordum ve hala seviyorum. Başkan Massimo Moratti’ye her zaman minnettarım. Kalbimdeki takım Milan ancak Inter’deki zamanlarımdan da gerçekten keyif aldım.

Orada Jose Mourinho ile beraber çalıştım ve Mourinho da benim gibi başa çıkması zor bir adamdı. Bir gün beni takımı havaalanına götüren otobüsten indirdi ve eve arabayla dönmek zorunda kaldım.

Hatalar yaptığımı biliyorum ama çok gençtim ve tüm gözler üzerimdeydi. İtalya kadrosundaki ilk siyahi oyuncu olmamın da etkisiyle insanlar sürekli yaptıklarımdan bahsediyordu.

Ocak 2013’te Manchester City’den Milan’a transfer olmadan önce Juventus ile her konuda anlaşmıştım ama sonra Adriano Galliani araya girdi ve Milano’ya döndüm.

Messi ve Ronaldo bu kadar çok Ballon d’Or kazandıysa, bunda kariyerim byunca potansiyelimin yüzde 20’sini kullanmam da çok etkili oldu.

Şu anda Sion için oynuyorum ve en az dört yıl daha üst seviyede oynayabileceğime inanıyorum. Daha fazlasını yapabilirdim ama yine de her şeyi kazandım”