"Ballon d'Or'u Messi'nin kazanmasından bıktım!"

Manchester United'ın efsane ismi Arjantinli oyuncuya yüklendi ve Ballon d'Or'u hak etmediğini söyledi.

Manchester United'ın unutulmaz oyuncularından Patrice Evra, ödül töreni yaklaşan Ballon d'Or'u kazanacak isme ilişkin tahminlerini paylaştı.

Ballon d'Or'u Lionel Messi'nin kazanmasından bıktığını belirten Fransız futbol adamı, Arjantinli oyuncunun ödülü kazanmasının diğer adaylara haksızlık olacağı görüşünü savundu.

Evra ne söyledi?

Ballon d'Or'u Chelsea'nin yıldızları N'Golo Kante ya da Jorginho'dan birinin kazanması gerektiğini belirten Evra, Messi'nin bu yıl ödülü hak etmediğini söyledi:

"Ödülü Messi'nin kazandığını görmekten bıktım. Bence bu yıl Kante ve Jorginho ikilisinden biri hak ediyor. Messi geçen yıl ne kazandı? Evet Copa America'yı aldı ama Barcelona ile ne yaptı?"

Evra'nın bu açıklamalarına karşın Ballon d'Or'u Messi'nin kazanması gerektiğini savunan PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino ise, "Messi'nin teknik direktörü olmasaydım yine Messi'yi tercih ederdim. Ballon d'Or'un üç aday Messi, Lewandowski ve Ronaldo olmalı"

Kariyeri başarılarla doluydu

Manchester United formasıyla beş kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Evra, bir kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Kariyerini 2018'de West Ham United formasıyla noktalayan Evra, bir dönem Juventus forması da giymiş ve 2009 yılında UEFA tarafından yılın 11'ine seçilerek büyük bir başarıya imza atmıştı.

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