Bafetimbi Gomis: "Suudi Arabistan futbol konusunda Türkiye'den daha tutkulu"

Geçtiğimiz yıl Al-Hilal forması giyen Fransız golcü, Suudi Arabistan'da futbolun Türkiye'ye kıyasla daha tutkulu olduğunu söylüyor.

Gomis, Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası performansından memnun

Tutkulu ve duygusal bir futbol ülkesi olduğunu söyledi

Türkiye'yi Suudi Arabistan'ın ardına koydu

NE OLDU? Suudi Arabistan, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i 2-1 mağlup ederek şok bir galibiyet aldı. İkinci maçta Polonya'ya 2-0 mağlup olsalar da gruptan çıkma şansları hala devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Al-Hilal forması giyen Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan ile Türkiye'yi karşılaştırdı.

NE SÖYLENDİ? Ajansspor'un L'equipe'e dayandırdığı habere göre, Bafetimbi Gomis şunları söyledi: "Suudi Arabistan'da futbol, Türkiye veya Marsilya'da olduğundan daha tutkulu çünkü futbola daha çok önem veriyorlar. Mesela bir Al-Hilal oyuncusuysanız sokakta yürüyemezsiniz. Beni hep sevgiyle karşıladılar."

"Suudi Arabistan kutsal topraklar olmasının yanı sıra sıcak, tutkulu, duygusal bir futbol ülkesi. Milli takımda çoğunlukla Al-Hilal oyuncuları bulunuyor. Bu oyuncularla Asya Şampiyonlar Ligi ve lig şampiyonlukları kazandık. Arjantin maçında neler yapabileceklerini gösterdiler."

BAŞKA NE SÖYLENDİ? Gomis, Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard hakkında ise şunları söyledi: "Onunla ve ailesiyle iyi ilişkilerim oldu. Herve insan ilişkileri çok güçlü ve samimi biridir. Ülkeye ve işine büyük sevgiyle yaklaşarak başarılı oldu."

SIRADA NE VAR? Suudi Arabistan, C Grubu'nda topladığı 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Son grup maçında Meksika ile karşılaşacak ve son 16 turuna adını yazdırmak için mutlak galibiyet arayacak.

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