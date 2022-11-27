Lionel Messi, Meksika karşısında ulaşılması güç bir Dünya Kupası rekoruna imza attı
- Arjantin, Meksika'yı 2-0 mağlup etti
- Lionel Messi maçta hem gol hem de asist kaydetti
- Aynı zamanda turnuvanın ilginç bir rekoruna imza attı
NE OLDU? Lionel Messi, 1966'dan bu yana, bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan en genç ve en yaşlı oyuncu oldu. 2006'da 18 yaş 357 günlükken Sırbistan karşısında hem gol atıp hem asist yapan Arjantinli yıldız, turnuvada bunu başaran en genç oyuncu olmuştu. Meksika karşısında 35 yaş 155 günlükten hem gol hem asist kaydeden Messi, bir Dünya Kupası maçında bunu başaran en yaşlı oyuncu oldu.
1 - Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan en yaşlı ve en genç oyuncu Lionel Messi:— OptaCan (@OptaCan) November 26, 2022
2022 | vs Meksika (35 yaş 155 gün)
2006 | vs Sırbistan (18 yaş 357 gün)
Ebedi. pic.twitter.com/ssNVW5djZB
BÜYÜK RESİM: Arjantin turnuvaya Suudi Arabistan'a karşı aldığı şok bir yenilgiyle başladı ve Meksika galibiyeti Katar'da yola devam edebilmeleri için hayati önem taşıyordu. Lionel Messi performansıyla Arjantin'e hayat öpücüğü verdi.
MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? Lionel Messi ve arkadaşları, C Grubu'nun üçüncü ve son maçında Polonya ile karşılaşacak. Suudi Arabistan karşısında ilk Dünya Kupası golünü atan Robert Lewandowski'yi durdurmaya çalışacaklar.
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