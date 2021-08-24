Bafetimbi Gomis, Al-Hilal'den ayrılmıyor

Galatasaray'ın eski golcüsü, kariyerine Al-Hilal'de devam edecek.

Senegal asıllı Fransız santrfor Bafetimbi Gomis, salı günü öğle saatlerinde attığı bir tweet ile kulüpteki üçüncü yıl dönümünü kutladı.

Tecrübeli golcünün takımına minnettar olduğunu vurguladığı mesaj ise Türk basınında ayrılık açıklaması gibi algılandı.

Fakat Gomis kariyerine Al-Hilal'de devam edecek.

Gomis ne söyledi?

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Gomis, öğle saatlerinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bilmediğim bir toprak ve kültür için yola çıkalı üç yıl oldu. Harika bir hikâye.

"Bana bu ülkede yaşama ve bunun için savaşma fırsatı verdiğiniz için size ne kadar teşekkür etsem az.

"Burada çok fazla duygu yaşadım ve birçok şampiyonluk kazandım."

"Gomis ayrıldığını açıklamadı"

Tecrübeli santrforun bu mesajından sonra Türkiye'de birçok gazete ve internet sitesi, Gomis'in Al-Hilal'den ayrıldığını zannetti, fakat durum anlaşıldığı gibi değildi.

Goal MENA editörü Masaab Salah, konuyla ilgli Goal Türkiye'ye şu sözleri aktararak doğru bilgiyi verdi:

"Bafetimbi Gomis ayrıldığını açıklamadı. Bu tweet, Al-Hilal ile üçüncü yıl dönümünü kutlamak içindi. Artık her yıl aynı tweeti paylaşıyor. Kaynaklarımıza göre Gomis burada kalıyor ve bu yaz ayrılmaya hiç niyeti yok."

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