Bacary Sagna Arsenal - Tottenham derbilerini anlattı: Tüylerim diken diken oluyor

Premier Lig'den uzun yıllar forma giyen Fransız yıldız Bacary Sagna, Arsenal formasıyla yaşadığı Tottenham derbilerini anlattı.

Eski Fransız oyuncu Bacary Sagna, Goal 'e verdiği özel röportajda Arsenal 'de oynarken Tottenham ile oynanan derbiler hakkında açıklamalarda bulundu.

İngiltere'ye transfer olduğunda henüz 24 yaşında olan Sagna, Fransa'da kulüpler arası rakebet nadir olduğu için, derbi oynamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyordu.

Bacary Sagna neler söyledi?

İlk Kuzey Londra derbisinin üzerinden 14 yıl geçen Sagna, Arsenal ile Tottenham arasındaki rekabetten bahsetti.

"Bu rekabetin farklı olduğunu hissedebiliyordum. Sokakta yürürken bile taraftarlar tezahüratlar yapıyordu. Pat Rice'ın gelip omzuma yumruk attığı ve 'Sen, bu hafta sonu derbi var, yani hazır olsan iyi olur' dediğini hatırlıyorum."

2007/08 sezonunda Arsenal ilk 4 maçın 3'ünü kazanarak derbiye çıkmıştı. 15. dakikada Gareth Bale'in golüyle ilk yarıyı 1-0 mağlup kapattılar. Ancak ikinci yarıda önce 65. dakikada Adebayor ile skora denge getirdiler. 80. dakikada Cesc Fabregas, kırmızı - beyazlıları 2-1 öne geçirdi. 90. dakikada yine Adebayor sahnedeydi ve karşılaşmayı 3-1 kazandılar.

"Nefreti hissedebiliyordunuz"

Bacary Sagna, Arsenal formasıyla çıktığı ilk derbisinden önce, ısınma anında yaşadıklarını anlattı.

"Isınmak için sahaya ilk adım attığımda bile insanlar bize bir şeyler fırlatıyordu. Nefreti hissedebiliyordunuz ve ben bundan hoşlandım. White Hart Lane'deki ilk maçımdan keyif aldım. Güzel bir şekilde kazandık."

İlerleyen yıllarda Arsenal'den ayrılarak Manchester City'e transfer olan Sagna'nın anılarında Kuzey Londra derbisi özel bir yer kaplıyor.

"Benim için her zaman sezonun en iyi maçlarından biriydi. Kendiniz ve taraftarlar için % 100'ünüzle oynamak istiyorsunuz çünkü taraftarların sevinçten çıldırdığını görmekten daha güzel bir his yok.

Neyse ki; Tottenham'a karşı kaybettiğimden daha fazla maç kazandım. Bu yüzden güzel anılarım var. Onlara bir de güzel gol attım.

Bu gol, Şubat 2012'de Emirates Stadyumu'ndaki ünlü 5-2'lik maçta geldi. Felaket bir başlangıç yapmıştık. 2-0'deydik ve sezonun bitmesine 12 hafta kala rakiplerin 13 puan gerisine düşebilirdik.

Maçta iki ya da üç pas hatası yapmıştım ve gerçekten iyi oynamıyordum. Ve sonra gol attım . Kutlamadım bile. Topu kaleden almaya gittim ve 'Tamam, bakalım en iyi kim' diye düşünmeye başladım. Sonra Robin van Persie devre arasına girmeden önce gol attı, kazanacağımızı biliyordum. Mükemmeldi. Bunu düşünürken tüylerim diken diken oluyor."

Sagna, Arteta'ya inanıyor

Arsenal'in bu sezon Premier Lig'deki kötü performansına rağmen Bacary Sagna, eski takım arkadaşını savunuyor.

"Elbette mükemmel değil çünkü Arsene Wenger gibi biri kulüpten ayrıldığında, onun yerini almak her zaman zor oluyor. Manchester United da Ferguson ayrıldığında bu sorunu yaşadı. Geri dönmeleri birkaç yıllarını aldı ve bugün yeniden ligin zirvesine yaklaştılar.

Sadece biraz zaman alacak ve bizim ona güvenmemiz gerekiyor. Bence Mikel Arteta harika bir iş çıkarıyor."

Sagna'dan Tottenham değerlendirmesi

Bacary Sagna yıllarca derbide rakip olarak mücadele ettiği Tottenham hakkında da açıklamalarda bulundu.

"Bunu söylemek acı veriyor ama iyi gidiyorlar. Yeni bir stadyum ve yeni tesisler inşa ettiler. Yeni bir menajerle takım kuruyorlar ve Gareth Bale'i takıma geri getirdiler.

İstikrar kazanmaları biraz zaman aldı ama sanırım artık formlarını buldular. Harry Kane sakatlandı ama geri döndü ve goller atmaya devam ediyor. Bir de en tehlikeli oyuncuları Heung-Min Son var.

Yani Arsenal için zor bir oyun olacak çünkü Tottenham, eskiden benim oynadığım Tottenham'dan çok farklı. Çok değiştiler ve gerçekten sağlam bir takımlar, Arsenal'in dikkatli olması gerekiyor.

Derbiyi dört gözle bekliyorum ve eğer gerçekten seçmek zorunda kalırsam tabii ki kazanması için Arsenal'i seçeceğim."

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