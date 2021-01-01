Jürgen Klopp'un büyük hedefi: Yedinci Şampiyonlar Ligi zaferi

Premier Lig'de bu sezon çok kötü bir performans sergileyen Liverpool, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak durumu tersine çevirmek istiyor.

Premier Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Liverpool'un Alman menajeri Jürgen Klopp, durumu tersine çevirmek için neye ihtiyaç duyduğunu biliyor: Kulübün 7. Şampiyonlar Ligi kupası

Premier Lig'de sahaya çıktığı son 7 karşılaşmada 6 mağlubiyet, bir beraberlik alan Kırmızılar bu performansın ardından, geçen yıl kazanılan şampiyonluk ünvanını koruma şansını çok büyük oranda sona erdirdi.

Jürgen Klopp neler söyledi?

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Alman gazetecilere, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ihtimalleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

"Bu bir rüya olurdu evet ama neden olmasın? Gerçekten şuan böyle düşünecek bir durumda değiliz. Leipzig'i geçerek çeyrek finale çıktığımız için gerçekten mutluyuz.

Burada durup, her şeyin nasıl bitebileceğine dair peri masalı anlatacak durumda değiliz. Şuan tek endişem ve meşgul olduğum tek şey Wolves maçı. Leipzig maçındaki oyunun olumlu yönlerini kullanmak faydalı olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son sekizdeyiz, ama son sekiz gerçekten çok zor. Çok iyi diğer yedi takım var."

Liverpool şu anda Şampiyonlar Ligi'nde 6 galibiyete sahip. Kırmızılar'ın turnuvadaki son başarısı 2018/2019 finalinde Tottenham karşısında kazanıldı ve geçen yıl son 16'da Atletico Madrid'e elendiler.

Liverpool'un bu sezon Şampiyonlar Ligi performansı

Ajax, Atalanta ve Midtjylland ile D Grubu'nda yer alan Liverpool, 6 maç sonunda topladığı 13 puanla lider olarak gruptan çıktı. 4 kez sahadan galip ayrılan İngiliz ekibi sahasında Atalanta'ya kaybederken son maçta deplasmanda Midtjylland ile 1-1 berabere kaldı.

Gruplardan çıktıktan sonra Almanya temsilcisi Leipzig ile eşleşti. Liverpool iki maçıda 2-0'lık skorlarla kazanırken, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.