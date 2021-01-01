Arsenal Menajeri Mikel Arteta, Arsenal-Tottenham derbisi öncesi iddialı konuştu

Arsenal'in 38 yaşındaki menajeri Arteta, Tottenham derbisi öncesi, Londra'nın değil ligin en iyisi olmak istediklerini söyledi.

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, Tottenham ile oynanacak olan Kuzey Londra derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Genç antrenör, Premier Lig'de şampiyonluk yaşamaları halinde, Londra'da da üstünlük savaşını kazanmış olacaklarını vurgulayarak, derbi hakkında görüşlerini bildirdi.

Mikel Arteta neler söyledi?

İspanyol çalıştırıcıya İngiliz Daily Mirror tarafından, Londra'daki en iyi dördüncü takım olmanın kabul edilebilir olup olmadığı sorulduğu.

"Hayır. En iyisi olmak istiyoruz. Ligin en iyisi olmak istiyoruz. Sahip olduğumuz beklenti ve Arsenal'in geçmişte başardıklarından dolayı ulaşmamız gereken hedef bu.

Londra ile ilgilenmiyorum. Tüm ülkenin en iyisi olmakla ilgileniyorum."

"Yarın bugünden daha iyi bir takım olmalıyız"

Arsenal son dönemde zirve yarışının dışında kaldı. Bu sezon ise, gelecek yıl Avrupa'da olmak için mücadele ediyorlar. Arteta, Arsenal'de ileriyi görmek istiyor ancak ne zaman gerçek bir şampiyonluk adayı olacaklarını bilmiyor.

38 yaşındaki antrenör, takımın ne zaman şampiyonluğa oynayacağı konusunda gelen bir soruya da cevap verdi.

"Bilmiyorum. Eğer bilseydim sana bir tarih verirdim. Bildiğim tek şey, yarın bugünden daha iyi bir takım olmamız gerektiğidir."

Arsenal'in 2020/21 sezonu performansı

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, 27 maça çıktığı Premier Lig'de topladığı 38 puanla 10. sırada bulunuyor. Kırmızı - beyazlılar ligde 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda yer alan Arsenal, grup maçlarının tamamını kazanarak lider olarak bir üst tura yükseldi. Son 32 turunda Portekiz ekibi Benfica'yı eleyen İngiliz ekibi son 16'da Olympiakos ile eşleşti.

Yunanistan ekibini ilk maçta 3-1 mağlup eden Arsenal, bu turnuvada kupaya uzanarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak istiyor.

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