İngiltere Premier Lig'de bir ilk: Wilfred Zaha diz çökmedi

Yıldız oyuncu, maç öncesi ırkçı saldırıları protesto etmek için yapılan 'diz çökme' eylemine katılmadı.

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Crystal Palace, evinde West Bromwich Albion'ı 1-0 mağlup ederken maç öncesi alışılagelmişin dışında bir olay yaşandı.

Siyahilere yönelik ırkçı saldırıları protesto etmek için İngiliz futbolunda ritüel haline gelen maç öncesi diz çökme eylemine Wilfried Zaha eşlik etmedi.

Wilfred Zaha ne söyledi?

28 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de geçen sezon şubat ayında başlayan girişime artık devam etmeyeceğini, şu sözlerle açıkladı:



"Bu yaptığımız şey benim için yeterli değil. Diz çökmenin artık bir maç önü rutinine dönüştüğünü hissediyorum.

Diz çökelim veya çökmeyelim, bazılarımız hâlâ ırkçı tacizlere maruz kalıyor ve bu durum bunu değiştirmiyor."

Diz çökme ritüeli nedir?

İngiltere Premier Lig kulüpleri, 2020'nin mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'un ölümünün ardından 'Black Lives Matter' hareketini desteklemek için maçların başlama vuruşundan önce diz çökmeye başladı.



Geçen sezondan bu yana uygulanan eylemi ilk bozan futbolcu ise Wilfred Zaha oldu.

Söz konusu karşılaşmayı Crystal Palace, Luka Milivojevic'in penaltıdan kaydettiği tek golle kazandı. West Bromwich Albion'da Okay Yokuşlu ve Mbaye Diagne 90 dakika forma giyerken, Diagne birçok pozisyondan faydalanamadı.

Wilfred Zaha bu sezon ne yaptı?

Her transfer döneminde ismi büyük kulüplerle anılan yıldız oyuncu, bu sezon Crystal Palace forması ile toplamda 22 kez sahaya çıktı.

Premier Lig'de 21 karşılaşmada forma giyen Zaha, 21 maçta 9 gol atıp 2 de asist yaparak 11 gole direkt olarak katkı sağlamayı başardı.

28 yaşındaki oyuncu, FA Cup'ta 1 maçta forma giydi ve skor üretemedi.