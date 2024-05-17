Bir kez daha Fenerbahçe başkanı olmak isteyen Aziz Yıldırım, hem kadroyu hem de idari ekibi güçlendirmek istiyor.

Süper Lig’de son iki haftaya şampiyonluk umudunu koruyarak giren ve derbiye odaklanan Fenerbahçe’de bir yandan da kongre heyecanı yaşanıyor. Başkanlık için adaylığını açıklayan ve seçilmesi halinde teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho’yu oturtacağını açıklayan Aziz Yıldırım’ın idari kadrosunun da büyük oranda netlik kazandığı öne sürüldü.



Sezgin Gelmez’in aktardığı bilgiye göre Yıldırım kongreden başkan olarak çıkması halinde ilk olarak teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho’yu oturtacak ve Portekizli futbol adamının yardımcılığını sarı-lacivertli takımın son şampiyonluğunda kilit bir rol oynayan Mehmet Topal yapacak.

Lukaku da bitiyor

İdari menajerlik görevine sarı-lacivertli takımın eski idari menajeri Hasan Çetinkaya’yı getirmeye hazırlanan Yıldırım, sportif direktörlük tercihiyle de sürpriz yapacak.

Habere göre sezonu Sivasspor’un teknik direktörü olarak tamamlayan Bülent Uygun ile sportif direktör olması için anlaşmaya varan Yıldırım ilk yıldız transferini de tamamladı. Bonservisi Chelsea’de olan ve bu sezon kiralık olarak Roma’da oynayan Belçikalı santrfor Romelu Lukaku ile anlaşan Yıldırım, seçilmesi halinde tüm bu ses getirecek imzaları arka arkaya attıracak.