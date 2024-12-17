Avrupa Süper Ligi organizatörlerinden UEFA ve FIFA'ya futbolda devrim niteliği taşıyan öneri

A22 Sports Management, Avrupa çapında sınır ötesi ve meritokratik bir futbol ligi olan Unify League için UEFA'nın kapısını çaldı.

Avrupa Süper Ligi’nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, organizatörler yeni bir pan-Avrupa ligi planı hazırladı. A22 Sports Management, yeni turnuva önerisi olan Unify League'i resmen FIFA ve UEFA'ya sunduğunu açıkladı.

A22 Sports Management, 2022 yılından beri Avrupa Süper Ligi projesinde yer alan bir kuruluş olarak biliniyor. Ancak yeni Unify League projesi, geçmişteki kapalı turnuva formatından büyük ölçüde farklı.

Aralık 2023’te Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı karar bu yeni teklifin yasal dayanağını oluşturuyor. Mahkeme, UEFA ve FIFA’nın onay gerekliliklerinin Avrupa Birliği yasalarına aykırı olduğunu ve "meritokratik ve kapsayıcı bir yapıya sahip" olan her yeni turnuvanın yasal olduğunu ilan etmişti.

Avrupa Süper Ligi'nin başarısızlığı

2021'deki Avrupa Süper Ligi projesi, kapalı yapısı nedeniyle büyük tepki almış ve kısa sürede çökmüştü. Juventus, Real Madrid ve Inter gibi devlerin yer aldığı bu proje, futbol dünyasında derin tartışmalar yaratmıştı.

Yeni öneri olan Unify League, bu eleştirileri dikkate alarak tamamen meritokratik bir yapı öngörüyor. Katılım, performansa dayalı olacak ve mevcut lig programlarına uyumlu şekilde düzenlenecek.

UEFA ve FIFA'nın tepkisi bekleniyor

A22 Sports Management tarafından yapılan açıklamada, FIFA ve UEFA'dan resmi tanıma talep edildiği belirtildi. Bu hamle, Avrupa futbolunda önemli bir dönüşüm yaratma potansiyeline sahip. Ancak FIFA ve UEFA'nın yeni öneriye nasıl bir yanıt vereceği henüz belirsizliğini koruyor.

Avrupa futbolunun geleceğini şekillendirebilecek bu girişim, kulüpler arasında gelir dengesini artırmayı ve daha geniş bir rekabet platformu sunmayı hedefliyor. Ancak UEFA’nın Şampiyonlar Ligi ve diğer mevcut turnuvaları bu yeni projeyle rekabet edebilir mi sorusu gündemdeki yerini koruyor.