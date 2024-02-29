Milli takımdaki görevinden EURO 2024 sonunda ayrılacak olan Julian Nagelsmann, yeni sezonda yeniden bir kulüp takımı çalıştıracak.

Xavi’nin sezon sonunda görevini bırakacağını açıklamasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Barcelona’da gündeme gelen son isim EURO 2024’ün ardından Almanya Milli Takımı’ndan ayrılacak olan Julian Nagelsmann oldu. İspanyol basınından Sport’ta yer alan habere göre Roberto De Zerbi, Hansi Flick ve Thomas Tuchel ile birlikte adı geçen dört isimden biri olan Nagelsmann ile ilgilenen tek takımsa Barcelona değil.

Alman basınından Bild’in haberine göre Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Liverpool ve Newcastle United da Nagelsmann’ın durumunu yakından takip ediyor.

Hayali Premier Lig

Nagelsmann’ın Newcastle’ın stoperi Fabian Schar'la aynı menajeri paylaşması genç teknik direktörü şimdilik Newcastle’a yakınlaştıran bir faktör olarak göze çarpıyor.

Önümüzdeki yıllarda Premier Lig’in altı büyük kulübünden birini çalıştırmayı hedefleyen Nagelsmann’ın milli takımda uzun vadeli kalmayacağı ise biliniyor. Bayern’deki koltuğunu Thomas Tuchel’e bırakan Nagelsmann, Alman devinin başında olduğu dönemde bir Bundesliga şampiyonluğu etse de ikinci sezonunda ligi tamamlayamadan görevinden alınmıştı.