Arsenal'in orta sahası, Chelsea zaferinin ardından büyük bir coşku yaşadı.

Xhaka, canlı yayında duygularını içinde tutamıyor

Arsenal'in Chelsea'ye karşı büyük bir galibiyet almasına yardımcı oldu

Arsenal'in Stamford Bridge'de üst üste üçüncü galibiyeti

NE OLDU? Arsenal, Stamford Bridge'de Xhaka'nın da büyük çabasıyla 1-0 galip geldi. Gunners, Chelsea'nin hücumlarını engelledi ve orta saha oyuncusu, maçın küfürlü bir değerlendirmesini yaptı.

NE SÖYLENDİ? Xhaka, maç sonrası röportajı için BT Sport'un mikrofonuna geldi. Kendisini tutamayan tecrübeli orta saha, deplasman tribünündeki Arsenal taraftarlarını işaret ederek şunu söyledi:

"Atmosferi görüyorsunuz, inanılmaz a*ına koyayım!"

BÜYÜK RESİM: Galibiyet, Arsenal'in Dünya Kupası tatiline kadar ligde zirvede kalmasını sağladı. Mikel Arteta'nın öğrencileri sezon başında kazanabileceği maksimum puan olan 39'un 34'ünü aldı ve ciddi şampiyonluk adayı haline geldi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKÂYE:

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