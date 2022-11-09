"Atmosfere bak, inanılmaz a*ına koyayım!" - Xhaka, Chelsea galibiyetinden sonra Arsenal taraftarlarını selamlarken kendisini tutamıyor

Samet Çayır
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Xhaka Arsenal 2022-23Getty Images
ArsenalPremier LigChelsea vs ArsenalG. Xhaka

Arsenal'in orta sahası, Chelsea zaferinin ardından büyük bir coşku yaşadı.

  • Xhaka, canlı yayında duygularını içinde tutamıyor
  • Arsenal'in Chelsea'ye karşı büyük bir galibiyet almasına yardımcı oldu
  • Arsenal'in Stamford Bridge'de üst üste üçüncü galibiyeti

NE OLDU? Arsenal, Stamford Bridge'de Xhaka'nın da büyük çabasıyla 1-0 galip geldi. Gunners, Chelsea'nin hücumlarını engelledi ve orta saha oyuncusu, maçın küfürlü bir değerlendirmesini yaptı.

NE SÖYLENDİ? Xhaka, maç sonrası röportajı için BT Sport'un mikrofonuna geldi. Kendisini tutamayan tecrübeli orta saha, deplasman tribünündeki Arsenal taraftarlarını işaret ederek şunu söyledi:

"Atmosferi görüyorsunuz, inanılmaz a*ına koyayım!"

BÜYÜK RESİM: Galibiyet, Arsenal'in Dünya Kupası tatiline kadar ligde zirvede kalmasını sağladı. Mikel Arteta'nın öğrencileri sezon başında kazanabileceği maksimum puan olan 39'un 34'ünü aldı ve ciddi şampiyonluk adayı haline geldi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKÂYE:

Xhaka Arsenal 2022-23Getty ImagesXhaka Arsenal 2022-23 Getty ImagesArsenal vs Chelsea 2022-23Getty Images

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