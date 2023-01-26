Fanatik Atletililer, Madrid derbisi öncesinde adeta nefret saçtı.

Atletico Madrid taraftarları, Real Madrid'in formasını giyen Vinicius Junior'ın formasını giydiği mankeni köprüye astı.

Acımasız görüntüye, aynı köprünün üzerinde Atletico'nun kırmızı ve beyazıyla süslenmiş, "Madrid, Real'den nefret ediyor" yazan bir pankart eşlik etti.

Daha sonra hem Atletico hem de La Liga, bu tür çirkin eylemleri kınadı.

Atletico'nun resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu tür davranışlar kesinlikle tiksindirici, kabul edilemez ve toplumu utandırıcıdır. Kişilerin veya kurumların haysiyetine saldıran her türlü eylemi kınamamız kesin ve koşulsuzdur. "İki kulüp arasındaki rekabet zirvede ama saygı da öyle. Niyetleri veya renkleri ne olursa olsun hiç kimse farklı taraftarlar arasındaki birlikteliği lekeleyemez."

İspanyol futbolunun yönetim organı bir ise Tweet'te şunları ekledi: "LaLiga, Vinicius Junior aleyhindeki nefret ve korkutma eylemlerini şiddetle kınıyor. LaLiga, geçmişte olduğu gibi, ilgili devlet güvenlik güçleri ve organlarına, konuyla ilgili bir soruşturma yapılması için baskı yapacak ve mahkumiyet talep edecek. Sorumlular en ağır şekilde cezalandırılacak."

Olay, yerel rakiplerin perşembe günü Kral Kupası Çeyrek Finali'nde karşılaşmasından kısa bir süre önce gerçekleşti. İspanya'nın başkentindeki rekabette karşılaşmalar her zaman hararetli olaylar yaratmıştır, ancak son maçlar oldukça tatsız bir tona büründü ve Vinicius, çirkin sataşmalara maruz kaldı.

Bu sezon şu ana kadar 2021-22 formunu yakalamakta zorlanan Brezilyalı, iki takım en son eylül ayında karşılaştığında ırkçı tacize maruz kalmıştı.

Taraftarların "Vinicius bir maymundur" sloganları attığı görüntüler yayıldı ve Brezilyalı oyuncunun Wanda Metropolitano'da topa her dokunuşunda maymun sesleri duyuldu.

Vinicius daha sonra, ırkçı tacize tepki gösterdi ve suçlu bulunanların stadyumlardan ömür boyu men edilmesini istedi.