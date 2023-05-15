Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahayı Crespo'ya La Liga'dan iki kulüp talip.

Fenerbahçe'nin orta sahası Miguel Crespo'ya Avrupa'dan talip çıktı.

Fanatik'te yer alan habere göre İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ve Mallorca, Portekizli futbolcuyu bu yaz renklerine bağlamak istiyor.

İki takımın da yaz transfer döneminde sarı-lacivertli kulübün kapısını çalacağı iddialar arasında.

Crespo'nun 2022/23 sezonu performansı

36 yaşındaki orta saha, bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda toplam 36 maça çıktı. Portekizli, söz konusu 36 mücadelede üç gol atıp dört de asist yaptı.

Geçen sezon teknik direktör Vitor Pereira döneminde Portekiz ekibi Estoril'den transfer edilen Crespo, sergilediği performansla büyük beğeni kazanmıştı.

Sarı-lacivertli kulüp ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan orta saha için yönetimin yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği bildirildi.