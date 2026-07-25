Atletico Madrid tarihi bir transfere imza attı

Atletico Madrid kulübü bugün cumartesi, Güney Koreli yıldız Kang In Lee'nin Paris Saint-Germain'den 40 milyon euro bedelle transfer edildiğini açıkladı. Bu transfer, futbol tarihindeki en pahalı ikinci Koreli oyuncu transferi oldu.

Güney Kore basınının aktardığına göre Atletico, Paris kulübüne 35 milyon euro ödeyecek; buna ek olarak kolayca gerçekleştirilebilecek 5 milyon euroluk bonuslar da bulunuyor. Bu transfer, Rojiblancos'un bu yaz Morten Hjulmand ve Alejandro Grimaldo'nun ardından yaptığı üçüncü transfer olma özelliğini taşıyor.

Söz konusu transfer, 2023 yılında savunmacı Kim Min Jae'nin 50 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e geçmesinin ardından ikinci sırada yer alıyor ve 2015 yılında Son Heung Min'in 30 milyon euroya Tottenham'a transfer olmasını geride bırakarak Koreli oyuncuların Avrupa futbolundaki yükselen piyasa değerini yansıtıyor.

Seul'deki basın çevreleri, Kang In Lee'nin katılımını "La Liga'nın üç büyüğüne" ulaşan ilk Koreli oyuncu olması nedeniyle coşkuyla karşıladı. Bu seçkin grup, Atletico'nun son yıllarda Real Madrid ve Barcelona'nın yanına layıkıyla dahil olmayı başardığı topluluk olarak biliniyor.

Kore başkentindeki kaynaklar, oyuncunun Arjantinli teknik direktör Diego Simeone'nin felsefesine uyum sağlamasının büyük bir zorluk oluşturmayacağını belirtiyor; zira İspanyol futbolundaki uzun tecrübesi bunun nedeni. Oyuncu, on yaşında Valencia akademisine katılmış, A takımda ilk kez sahne almış, ardından Mallorca'ya ve oradan da üstün performansıyla kendisini büyüleyen Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu.

Bu transfer, özellikle 24 yaşındaki Koreli oyuncunun sahip olduğu geniş Avrupa tecrübesiyle birlikte, Atletico Madrid'in yerel ve kıtasal kupalar için verdiği mücadeledeki hedeflerine nitelikli bir katkı olarak değerlendiriliyor.