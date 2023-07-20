Joao Felix, Barcelona'da oynamanın kendisi için 'rüya' olduğunu söyledikten sonra plaketinin tahrip edildiğini gördü.

Joao Felix, geçen sezon Chelsea'de forma giymişti

Şimdi Camp Nou'ya taşınmak istiyor

Atleti taraftarlarını kızdırdı

NE OLDU? Portekizli millî forvet, Fabrizo Romano'ya yaptığı açıklamada, "Barça için oynamayı çok isterim. Barcelona her zaman ilk tercihim olmuştur ve Barça'ya katılmak isterim. Çocukluğumdan beri hep hayalimdi. Olursa benim için bir rüya gerçek olur” sözlerini sarf etti. Felix'in bu sözleri Madrid'de hiç hoş karşılanmadı. Atletico taraftarları, stadyumun dışında Felix'in adının üzerine çarpı işareti koyarak duygularını açıkça ifade etti. Ayrıca bir hatıra plaketinin etrafına "Barça'ya gitmek..." ve "o...pu" sözcükleri yazıldı.

BÜYÜK RESİM: Atletico için 100'den fazla maça çıkan her oyuncu bir plaket alır. Antoine Griezmann da 2019'da Barcelona'ya transferinin ardından benzer muameleye maruz kalmıştı. Yani Felix, plaketinin tahribata uğradığını ilk gören kişi değil. Thibaut Courtois da Real Madrid'in Atleti'den daha büyük takım olduğunu söyleyerek eski kulübünün taraftarlarını kızdırmıştı.

SIRADA NE VAR? Felix'in, Nou Camp'taki mali krize rağmen bu rüyayı gerçekleştirip gerçekleştirmediğini göreceğiz. Atletico formasıyla 131 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 2022-23 sezonunun ikinci yarısını Premier Lig devi Chelsea'de kiralık olarak geçirmişti.