Atletico Madrid taraftarları, Joao Felix'in Chelsea'ye transferi sonrası plaketini yerle bir etti

Joao Felix'in Chelsea'ye transferi sonrası Metropolitano Stadyumu dışındaki görseli yakıp yıkıldı.

Atletico Madrid taraftarları, Joao Felix'in Chelsea'ye transferi sonrası Metropolitano Stadyumu dışındaki plaketini vandalize etti.

Felix, Temmuz 2019'da Benfica'dan yaklaşık 115 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olarak kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu olmuştu. Ancak Atletico'da geçirdiği süre boyunca 34 gol atmasına rağmen, bu yüksek bedelin karşılığını veremediği düşünüldü. Bu hafta Chelsea'ye yapılan 42.7 milyon euroluk transfer, Atletico'nun Felix için ödediği paranın büyük bir kısmını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Felix, Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone ile sorunlar yaşamış ve birçok taraftar tarafından tutumu eleştirilmişti. 24 yaşındaki oyuncu geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçirmişti.

Felix'in Chelsea'ye transferi resmen açıklandıktan sonra, Metropolitano Stadyumu dışındaki "Efsaneler Yolu" üzerinde yer alan plaketine sigara izmaritleri ve boş bira kutuları atıldı.

Chelsea'ye geri döndü

"Efsaneler Yolu" Atletico Madrid için 100 veya daha fazla resmi maça çıkan oyuncuların plaketlerini içeriyor. Felix, Atletico formasıyla 131 resmi maça çıktı ve bu maçlardan 96'sı La Liga'da oynandı.

Felix'in Atletico Madrid'deki son maçı, bu ay başında Getafe'ye karşı oynanan bir hazırlık maçında geldi. O maçta bir gol atmasına rağmen, Atletico taraftarları tarafından hakaret içerikli tezahüratlarla karşılaştı.

Portekizli oyun kurucu, Chelsea ile yedi yıllık bir sözleşme imzaladı. Felix, 2022-23 sezonunda kiralık olarak Londra kulübünde 20 maçta forma giymişti.

Chelsea'ye döndükten sonra Felix, kulübün resmi web sitesine yaptığı açıklamada, "Bu, kendime bir yuva bulma şansı. İki kiralık döneminden sonra, Chelsea ve Barcelona'dan sonra, kalıcı olarak bir yerde kalmam gerekiyordu. Chelsea'den daha iyi bir yer yok. Parlamak için mükemmel bir yer görüyorum" dedi.