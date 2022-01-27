Cristiano Ronaldo 75 milyon euro'yu beğenmedi, Transfermarkt'ı blokladı

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, Transfermarkt'ın Instagram hesabını bloklamasının sebebi ortaya çıktı.

İnternetteki en popüler futbol veritabanlarından biri olan Transfermarkt, oyuncuların değerini 80 çalışan ve 1000'den fazla gönüllüden oluşan dev bir ekibin topladığı bilgilere dayanarak belirliyor.

Mart 2020'de Portekizli menajer Jorge Mendes'in temsil ettiği oyunculardan bir 11 oluşturan Transfermarkt, Ronaldo'nun değerini 75 milyon euro olarak saptadı.

İki yıl sonra ortaya çıktı

Transfermarkt'ın koordinatörü Christian Schwarz yaşananları The Athletic'e anlattı:

"Sosyal medyadan bize bir mesaj gönderdi. Sorusunu yanıtladık ve ona kendi yaş grubundaki açık ara en değerli oyuncu olduğunu açıkladık."

"Ronaldo ile listenin ikinci sırasındaki oyuncu arasında 30 ile 50 milyon sterlin arasında bir fark vardı. Önce gülücük gönderdi, ardından bizi blokladı."

Ancak Schwarz'ın röportajda söyledikleri, söz konusu grafik ile çelişkili bilgiler içeriyor. Hazırlanan 11'de sadece 33 yaşın üzerindeki oyuncular bulunmuyordu.

Üstelik Ronaldo 11'deki en değerli oyuncu da değildi. İlk sıranın sahibi, 100 milyon euro ile Ronaldo'nun vatandaşı Bernardo Silva'ya aitti.

Ronaldo'nun değeri şu an ne kadar?

Transfermarkt şu anda Ronaldo'ya 35 milyon euro değer biçiyor. Bu, iki yıl önceki miktarın yarısından daha az.

Schwarz, Şubat ayında 37 yaşını dolduracak olan Ronaldo'nun değerindeki düşüşün sebebini şöyle açıklıyor.

"Yaş en önemli faktörlerden biri. Cristiano Ronaldo'nun yaşı da Lionel Messi gibi ilerledi, yaşlarından dolayı değerleri azalıyor."

"Üç yıl önceki kadar iyi olsalar bile, artık üç yaş daha yaşlılar."

Ronaldo'nun transferleri

Kariyerinde beş kez Ballon d'Or'u kazanan Ronaldo, ilk transferini Sporting'den Manchester United'a 19 milyon euro karşılığında yapmıştı.

Premier Lig'deki altı yılın ardından 94 milyon euro bonservisle Real Madrid'in yolunu tutan Ronaldo, 2018'de 117 milyon euro'ya Juventus'a satıldı.

2021'de 36 yaşındayken Manchester United'a dönen Ronaldo için ödenen bedel bu kez sadece 15 milyon euro'ydu.

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