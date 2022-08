İspanyol golcü, yeniden döndüğü takımındaki ortamından ve takım arkadaşlarından eepey memnun görünüyor.

Alvaro Morata, pazartesi günü Getafe karşısında 3-0 galibiyette başrol oynamasının ardından Joao Felix ile Atletico Madrid'de beraber oynamayı sevdiğini açıkça belirtti.

Diego Simeone'nin takımı sezon açılışında Morata'nın iki gol atması ile zafere ulaşırken Felix ise hat-trick yaptı.

İki Atletico hücum oyuncusu arasındaki bağlantı oyunu ve Antoine Griezmann'ın kasım 2021'den bu yana ilk lig golü, İspanyol ekibinin eski ihtişamlı günlerinden kesitler sundu.

Morata, Felix hakkında ne dedi?

İtalya ve İngiltere'de oynama fırsatı bulan İspanyol golcü, Coliseum Alfonso Perez'deki zaferin ardından konuştu ve takım arkadaşı Felix'e methiyeler düzdü.

Gazetecilere verdiği demeçte, "Gerçek şu ki Joao'nun özel bir yeteneği var, son pası harika atıyor. Correa, Lemar, Marcos, Koke...

"Gerçekten burada oynamak ve bir şeyler başarmak istiyorum. Birçok alan var ve bu sezon için çok heyecanlıyım, ama her zaman olduğu gibi burada olmak güzel.

"Bana her zaman çok iyi davrandılar ve hala çalışmam ve takım için her şeyimi vermem gerekiyor. Her şeyin daha iyi gittiği ve kötü olduğu zamanlar olacak, ama çalışmaktan vazgeçmeyeceğim" dedi.

Atletico'da kalacak mı?

Morata, Juventus'a iki sezon kiralık verdikten sonra Atletico'ya geri döndü, ancak Rojiblancos'tan başka bir transfer hareketiyle bağlantılı, Manchester United da takviye için onun peşinden koşanlar arasında bulunuyor.

İspanyol golcünün menajeri Juanma Lopez, maçtan sonra Morata'nın geleceği hakkında konuştu ve El Chiringuito'ya oyuncunun Wanda Metropolitano'da kalacağını söyledi.

"Çok iyi başladı. Şu anda Atletico'da ve çok rahat rahat bir oyun sergiliyor."

"Harika bir oyun oyun oynuyor ve her forvet gibi gollerine devam etmek amacında.

"Alvaro'nun Atletico Madrid ile sözleşmesi var ve o, burada kalacak."

