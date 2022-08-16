Kırmızılar'ın taraftarları, Uruguaylı golcünün oyundan atılmasının hırsını rakip futbolcudan çıkardı.

Joachim Andersen, Liverpool'un Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldığı maçta Darwin Nunez'in kırmızı kart görmesine neden olan bir olayın merkezindeydi.

Bunun üzerine, Danimarkalı oyuncuya karşı oluşan tepkilerin dozu fazlasıyla arttı ve sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldı.

Defans oyuncusu, Premier Lig'de Anfield'da oynanan maç sırasında Uruguaylı forveti durdurmaya çalıştı.

Ve yıldız golcüyü en sonunda pes ettirdi ve iki oyuncu arasında yaşanan tartışmanın ardından Nunez, rakibine kafa atarak oyun dışında kaldı.

Uruguaylı oyuncu, eylemleri nedeniyle çok sayıda eleştiriyle karşı karşıya kaldı, Jurgen Klopp bile yüksek bedelle alınan oyuncusunun ciddi bir hata yaptığını kabul etti.

Ancak, dünyanın dört bir yanından Kırmızılar'ı destekleyen taraftarlar son düdüğün ardından hıncını Andersen'dan çıkardı.

Andersen, ölüm tehditleri için ne dedi?

Danimarkalı futbolcu, ailesiyle çevrimiçi troller tarafından karanlık bir tartışmaya sürüklenirken maruz kaldığı istismarın boyutunu ortaya çıkarmak için sosyal medyayı kullandı.

Instagram'da şunları söyledi: "Dün gece bu mesajlardan yüzlerce aldım. Bir takımı desteklediğinizi anlıyorum, ama saygı duyun ve çevrimiçi ortamda sert davranmayı bırakın.”

Andersen, "Umarım Instagram ve Premier Lig bu konuda bir şeyler yapar" diyerek yardım istedi ve 'Seni öldüreceğim' gibi mesajlar içeren bir dizi ekran görüntüsü yayımladı.

Nunez, Andersen'e kafa attığı için cezalandırılacak mı?

Klopp'un Liverpool'daki saltanatı sırasında ilk kez şiddetli davranış gösteren bir oyuncu kırmızı gördü ve üç maç ceza alması bekleniyor.

Andersen, Güney Amerikalı oyuncuyu tutmak istediğini açıkladı: "Ona çok yakın durdum, onu çok sinirlendirdim ve ona karşı iyi iş çıkardım. Sanırım bu yüzden bana kızdı.

"Birincisi bana kafa attı ve ben de ona bunu yapmaması gerektiğini söyledim. Ona kızgındım. Sonra tekrar yaptı ve aptalcaydı. Bu yüzden açık bir kırmızı kart gördü."

Klopp, davranışları hakkında Nunez'le konuşacağına söz verirken Virgil van Dijk, Premier Lig'e yeni gelen yıldızın öğrenmesi gereken şeyler olduğunu kabul ediyor.

Hollandalı savunmacı şunları söyledi: "Kesinlikle kendini kontrol etmesi gerekiyor.

“Açıkçası hayal kırıklığına uğradı ve muhtemelen kendisi de bunun farkındadı.

"Bence bu ayrı bir şey, çünkü kendisini yönetmesi gerekiyor. Özellikle Premier Lig'de bunların olabileceğini bilmesi lazım."

Daha fazlası için:

Arjantin Milli Takımı'nın efsane oyuncusu Gabriel Batistuta'dan Lionel Messi'ye: "O, bir tanrı değil"