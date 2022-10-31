Bundesliga devi, Portekizli yıldız için bir hayli istekli göründü.

Kış transfer penceresi yaklaştıkça takımlar, kadrolarını güçlendirmek için somut hamleler yapmaya başlıyorlar.

Bundesliga şampiyonu Bayern Münih de bu takımlardan biri ve transfer için La Liga ekibi Atletico Madrid'in kapısını çaldılar.

Ne söylendi?

İspanyol gazetesi MARCA'ya göre Bayern Münih, Portekizli forvet Joao Felix için Atletico Madrid'ie 100 milyon euro'luk dev bir teklif yaptı.

Ancak başkent temsilcisi, bu astronomik teklifi reddetti.

Oyuncu yaz aylarında 'dokunulmaz' olarak görülüyordu. Ancak bu görüş, 22 yaşındaki oyuncunun bu sezon gösterdiği performanstan sonra kesinlikle değişti.

Formunda düşüş yaşayan Felix, ideal ilk 11'in bir parçası olamadı. Ancak Atleti buna rağmen Portekizli yıldızı elden çıkarmaya niyetli değil.

Bu sezon Atletico formasıyla 11 maça çıkan Joao Felix, söz konusu 11 mücadelede iki gol atıp üç asist yaptı.

Atletico'yu ne bekliyor?

Geçtiğimiz hafta içi evinde Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kalan Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı başaramadı.

La Liga ekibi, daha sonra cumartesi günü Cadiz deplasmanında 3-2 mağlup oldu.

Atleti, salı akşamı Porto ile gruptaki son maçına çıkacak. Diego Simeone'nin öğrencileri galibiyet elde edip UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmayı amaçlıyor.