Atletico Madrid, Juventus forveti Kanadalı Jonathan David'in transferini yaz transfer döneminin son saatlerinde bitirdi.

Bu hamle, teknik direktör Diego Simeone'nin hücum seçeneklerini güçlendiriyor ve Arjantinli Julian Alvarez'e ileri uçta yeni bir ortak kazandırıyor.

Juventus, David'in bedelsiz kiralık olarak transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı; bu anlaşma 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli.

Anlaşma, İspanyol kulübünün bu maddeyi devreye sokması hâlinde Kanadalı forvetin sözleşmesini 25 milyon euro karşılığında kesin olarak satın alma hakkını içeriyor; bu meblağ dört mali yıla yayılarak ödenecek.

David geçtiğimiz yaz, Fransız ekibi Lille ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservis bedelsiz olarak Juventus'a katılmıştı; ancak İtalya Serie A'daki ilk sezonunda beklenen performansı ortaya koyamadı ve tüm kulvarlarda yalnızca 8 gol kaydetmekle yetindi.

Atletico'nun bu hamlesi, Simeone'nin hücumda ek seçenekler ararken, Barcelona'nın ilgisini çeken Alvarez'in geleceğine dair belirsizliğin sürmesiyle aynı döneme denk geldi.

David, Atletico'nun ileri hattı güçlendirme listesinin başında yer alıyordu; kulüp, transferi baştan itibaren kendisine büyük bir mali yükümlülük getirmeyecek bir formatta tamamlamak istiyordu.

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