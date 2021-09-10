Atiba Hutchinson, büyük rekorun eşiğinde!

Beşiktaş’ın tecrübeli yıldızı Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı’yla da başarıdan başarıya koşuyor.

Son Süper Lig şampiyonu Beşiktaş’ın 38 yaşındaki yıldızı Atiba Hutchinson, 2013 yılında geldiği siyah-beyazlı kulübün bu süreçte kazandığı birçok başarıda başrol oynadı.

Kariyerine Helsinborg’da başlayan, ardından Kopenhag, PSV Eindhoven ve Beşiktaş formaları giyen tecrübeli yıldız, Kanada Milli Takımı formasıyla da tarihe geçmeye devam ediyor.

Atiba, bir kez daha milli formayı giymesi halinde adını tarihe yazdırmaya hazırlanıyor.

Atiba, Kanada tarihine geçmeye hazırlanıyor

Dünya Kupası Elemeleri’nde son olarak El Salvador karşısına çıkan Kanada’da Atiba Hutchinson, performansıyla adından söz ettirmişti.

Karşılaşmanın altıncı dakikasında takımını öne geçiren golü atan başarılı oyuncu, bu maçta süre almasıyla büyük rekora bir adım daha yaklaşmış oldu.

Atiba Hutchinson is now one game away from tying the all-time #CanMNT appearance charts - 88 to Julian de Guzman's 89



Here's why the 38-year-old continues to look timeless in the Canadian midfield 👇 pic.twitter.com/swyuZnAwL0 — OneSoccer (@onesoccer) September 9, 2021

Kanada Milli Takımı’nın formasını 88 kez terleten Beşiktaşlı yıldız, 89 maça çıkan Julian de Guzman’ın rekorunu bir maç sonra egale etmeye hazırlanıyor.

Atiba, milli formayı terlettiği bu maçlarda yedi kez gol sevinci yaşadı.

Atiba’nın kariyeri

Beşiktaş’taki dokuzuncu sezonuna giriş yapan Atiba, siyah-beyazlılarla üç Süper Lig şampiyonluğu ve bir de Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta da büyük pay sahibi olan tecrübeli yıldız, Sergen Yalçın’ın kendisine biçtiği rolle oyununu farklı bir kimliğe büründürmüş ve skorerlik anlammında en verimli sezonunu geçirmişti. Atiba, 2020-21 sezonunu tüm kulvarlarda dört gol sekiz asistlik bir istatistikle tamamladı.

Yeni sezona da etkili bir başlangıç yapan Kanadalı orta saha, Süper Lig’de iki maça ilk 11’de başladı ve ilk hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında rakip fileleri havalandırdı.

Daha fazlası